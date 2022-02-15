НАТО не пересматривало Бухарестское решение о перспективах членства Украины

НАТО не пересматривает решение Бухарестского саммита о перспективах членства Украины в организации. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что перспектива Украины по членству в НАТО остается в силе, несмотря на угрозу полномасштабного нападения со стороны РФ.

— Бухарестское решение остается в силе. НАТО уверено, что все государства имеют право выбирать свой собственный путь, и двери НАТО остаются открытыми, — сказал он во вторник в Брюсселе.

Столтенберг констатировал, что расширение НАТО “было большим успехом, поскольку это расширение демократии и свободы, мира и стабильности во всей Европе на десятилетия”.

— Это решение остается в силе, — подчеркнул генсек Альянса.

Во время брифинга Столтенберг также отреагировал на заявление Минобороны РФ об отводе российских войск от границ Украины. В частности, генсек НАТО заявил, что ожидает отвода не только личного состава, но и тяжелых вооружений.

Он уточнил, что Альянс относится с “осторожным оптимизмом” к сигналам со стороны России о готовности к переговорам относительно ситуации вокруг Украины.