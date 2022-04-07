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Палата представителей США приняла законопроект о расследовании военных преступлений в Украине

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Палата представителей США приняла законопроект о расследовании военных преступлений в Украине

Палата представителей США подавляющим большинством голосов проголосовала за расследование военных преступлений, совершенных во время вторжения России в Украину.

Только шесть республиканцев Палаты представителей проголосовали против этой меры.

Об этом сообщает издание The New York Times.

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Двухпартийное законодательство обвиняло российских военных и Путина в совершении военных преступлений против гражданских украинцев и бомбардировке невоенных зданий.

Законопроект, который отражал аналогичный закон, принятый единогласно в Сенате в прошлом месяце, был принят 418 голосами против шести.

При этом большинство республиканцев выстроились в палате представителей, чтобы поддержать это решение.

— Сегодня мы поднимаемся не как республиканцы или демократы, а как американцы, как объединенный Конгресс от имени американского народа, который осуждает эти зверства, – сказал республиканец из Техаса и соавтор законопроекта Майкл Маккол.

Шесть республиканцев, которые выступали против закона, не сразу объяснили свой выбор, но почти все они были членами крайне-правых фракций Freedom Caucus и выступали против интервенционной внешней политики.

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