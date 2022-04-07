Палата представителей США приняла законопроект о расследовании военных преступлений в Украине
Палата представителей США подавляющим большинством голосов проголосовала за расследование военных преступлений, совершенных во время вторжения России в Украину.
Только шесть республиканцев Палаты представителей проголосовали против этой меры.
Об этом сообщает издание The New York Times.
Двухпартийное законодательство обвиняло российских военных и Путина в совершении военных преступлений против гражданских украинцев и бомбардировке невоенных зданий.
Законопроект, который отражал аналогичный закон, принятый единогласно в Сенате в прошлом месяце, был принят 418 голосами против шести.
При этом большинство республиканцев выстроились в палате представителей, чтобы поддержать это решение.
— Сегодня мы поднимаемся не как республиканцы или демократы, а как американцы, как объединенный Конгресс от имени американского народа, который осуждает эти зверства, – сказал республиканец из Техаса и соавтор законопроекта Майкл Маккол.
Шесть республиканцев, которые выступали против закона, не сразу объяснили свой выбор, но почти все они были членами крайне-правых фракций Freedom Caucus и выступали против интервенционной внешней политики.