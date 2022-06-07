Июнь, 07 в 7:12

Президент США Джо Байден отдал приказ о рассекречивании разведданных в преддверии вторжения России в Украину 24 февраля, поскольку заявления о готовящемся нападении партнеры и союзники встретили со скептицизмом.

Об этом сообщает CNN.

По словам директора национальной разведки Эврил Хейнс, когда американские политики говорили партнерам из других стран о готовящейся войне, то оказалось, что мало кто верит в такое.

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— Как следствие, президент обратился к нам и сказал: Вы должны выйти и поделиться как можно большим количеством информации, а также убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли взаимодействовать и вести более продуктивные разговоры о том, как подготовиться к российскому вторжению, — сказала Эврил Хейнс на конференции по кибербезопасности.

Начиная с первых дней наращивания Россией войск вблизи украинской границы, администрация Байдена выборочно обнародовала разведывательные данные как медиа-организациям, так и странам-союзникам.

Это делалось для того, чтобы подорвать российскую пропаганду в глобальном масштабе и чтобы партнеры и союзники США могли видеть единую картину.