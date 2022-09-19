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Около 100 президентов и глав правительств: кто не был приглашен на похороны Елизаветы II

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Около 100 президентов и глав правительств: кто не был приглашен на похороны Елизаветы II
Фото: Getty Images

Короли и королевы, президенты, премьер-министры, знаменитости и друзья Британии со всего мира были среди 2 тыс. гостей на похоронах королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве.

Среди приглашенных гостей были действующий и бывшие премьер-министры Великобритании: нынешняя глава британского правительства Лиз Трасс прибыла с мужем Хью О’Лири, а также экс-премьеры Борис Джонсон, Тереза ​​Мэй, Тони Блэр, Дэвид Кэмерон, Гордон Браун и Джон Мэйджор.

Почтить королеву приехало огромное количество королевских семей со всего мира.

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Напротив короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве во время панихиды сидели члены европейских королевских домов: король Норвегии Гаральд V, принц Монако Альберт II, великий герцог Люксембурга Анри, король Нидерландов Виллем-Александр, король Бельгии Филипп XVI Густав, королева Дании Маргрете II.

Королева Швеции Сильвия (слева снизу), король Швеции Карл Густав XVI (справа снизу), королева Дании Маргрет II (выше), король Испании Фелипе VI (в центре справа), королева Испании Летисия (в центре слева).

В другой части аббатства сидели императрица Масако и японский император Нарухито. Рядом с ними сидел король Малайзии Абдалла с королевой Тунка Азизой Аминой Маймуной Искандарией. В этой же части сидели король Иордании Абдалла II с королевой Ранией Аль-Абдуллой.

Как пишет BBC, в аббатстве находились около 100 президентов и глав правительств.

Среди них президент США Джо Байден с супругой ДжиллБайден, президент Польши Анджей Дуда с супругой Агатой Корнгаузер-Дудой, президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит.

похорони Єлизавети II

Иностранные гости в Вестминстерском аббатстве во время панихиды. На снимке присутствуют: слева — президент Франции Эммануэль Макрон, президент Эстонии Алар Карис, президент Юж. Корея Юн Сок Йоль, первая леди Украины Елена Зеленская и премьер Денис Шмигаль. Справа – президент США Джо Байден и Джилл Байден. Фото: Getty Images

От Украины на панихиде за королевой присутствовали первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Среди других иностранных глав правительств, находившихся на панихиде, были премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Израиля Исаак Герцог и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Кого не пригласили?

Среди неприглашенных – российский диктатор Владимир Путин. Дипломатические отношения между Великобританией и Россией почти разрушились после вторжения РФ в Украину.

Не были приглашены и представители Сирии, Венесуэлы и Афганистана. С этими странами Британия не имеет полноценных дипломатических отношений.

Никого не пригласили также из Беларуси и Мьянмы.

В то же время в отношении Никарагуа и Северной Кореи (КНДР) были присланы приглашения для послов этих государств, но не для глав.

Правозащитные организации раскритиковали решение пригласить наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Западная разведка обвинила принца в том, что он отдал приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи в 2018 году.

Источник: BBC
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