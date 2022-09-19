Около 100 президентов и глав правительств: кто не был приглашен на похороны Елизаветы II

Сентябрь, 19 в 19:11

Короли и королевы, президенты, премьер-министры, знаменитости и друзья Британии со всего мира были среди 2 тыс. гостей на похоронах королевы Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве.

Среди приглашенных гостей были действующий и бывшие премьер-министры Великобритании: нынешняя глава британского правительства Лиз Трасс прибыла с мужем Хью О’Лири, а также экс-премьеры Борис Джонсон, Тереза ​​Мэй, Тони Блэр, Дэвид Кэмерон, Гордон Браун и Джон Мэйджор.

Почтить королеву приехало огромное количество королевских семей со всего мира.

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Напротив короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве во время панихиды сидели члены европейских королевских домов: король Норвегии Гаральд V, принц Монако Альберт II, великий герцог Люксембурга Анри, король Нидерландов Виллем-Александр, король Бельгии Филипп XVI Густав, королева Дании Маргрете II.

В другой части аббатства сидели императрица Масако и японский император Нарухито. Рядом с ними сидел король Малайзии Абдалла с королевой Тунка Азизой Аминой Маймуной Искандарией. В этой же части сидели король Иордании Абдалла II с королевой Ранией Аль-Абдуллой.

Как пишет BBC, в аббатстве находились около 100 президентов и глав правительств.

Среди них президент США Джо Байден с супругой ДжиллБайден, президент Польши Анджей Дуда с супругой Агатой Корнгаузер-Дудой, президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит.

От Украины на панихиде за королевой присутствовали первая леди Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Среди других иностранных глав правительств, находившихся на панихиде, были премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Израиля Исаак Герцог и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Кого не пригласили?

Среди неприглашенных – российский диктатор Владимир Путин. Дипломатические отношения между Великобританией и Россией почти разрушились после вторжения РФ в Украину.

Не были приглашены и представители Сирии, Венесуэлы и Афганистана. С этими странами Британия не имеет полноценных дипломатических отношений.

Никого не пригласили также из Беларуси и Мьянмы.

В то же время в отношении Никарагуа и Северной Кореи (КНДР) были присланы приглашения для послов этих государств, но не для глав.

Правозащитные организации раскритиковали решение пригласить наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Западная разведка обвинила принца в том, что он отдал приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи в 2018 году.