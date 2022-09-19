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В Вестминстерском аббатстве завершилась панихида за Елизаветой II

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
похорони Єлизавети II
Фото: Getty Images

В Лондоне продолжается официальная церемония похорон королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает BBC.

Сначала гроб королевы вынесли из Вестминстерского зала, где он находился последние дни, и поместили на пушечную колесницу, которую сопровождали 142 моряка королевского флота.

На этой колеснице провожали в последний путь и предыдущих монархов Британии с 1901 года и премьера Уинстона Черчилля.

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После этого в Вестминстерском аббатстве началась панихида за королевой. Похороны вел декан Вестминстера Дэвид Хойл, но произносил проповедь и признательность архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Во время церемонии премьер-министр Лиз Трасс и генеральный секретарь Содружества Патриция Скотланд зачитали отрывок из Священного Писания, а декан Вестминстера произнес благословение.

На протяжении церемонии прощания в аббатстве присутствующие спели гимн, который звучал на двух свадьбах королевской семьи: Любовь божественная, все любит превеликое.

Во время панихиды в Вестминстерском аббатстве присутствувало около 500 лидеров и высокопоставленных лиц из Великобритании и всего мира.

Среди иностранных членов королевской семьи присутствовали королева Дании Маргрете II, король и королева Бутана, император и императрица Японии, король Бельгии Филипп и королева Матильда, король Виллем-Александр и королева Нидерландов Максима, а также король Испании Фелипе и королева Летиция.

После завершения панихиды во всей Великобритании объявили двухминутное молчание, а затем гроб с телом королевы вынесли из аббатства.

Процессия отправилась к Веллингтонской арке. Гроб сопровождают военнослужащие Королевского военно-морского флота и других родов войск Великобритании.

похорони Єлизавети II

Фото: Getty Images

За гробом следуют король Чарльз III и королева-консорт Камилла, принц и принцесса Уэльские, а также их старшие дети – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Вместе с ними идут и другие члены королевской семьи.

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Тем временем мировые лидеры собираются на прием, организованный министром иностранных дел Джеймсом Клэверли.

Королеву похоронят в Мемориальной часовне короля Георга VI, где похоронен муж Елизаветы II, принц Филипп, умерший в прошлом году.

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