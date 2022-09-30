Может бахнуть прямо там: Резников о ядерном оружии России

Сентябрь, 29 в 21:39

Есть риски применения Российской Федерацией ядерного оружия, однако качество и состояние вооружения вызывает вопросы. В России могут нажать на ядерную кнопку, однако прямо там может произойти взрыв, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

– Риски всегда есть. Имея такого соседа с ядерным потенциалом, всегда есть возможность, что он психанет. Сколько это в процентах? Я не берусь сказать. Остались ли у них носители? Да, остались. Их можно донести Искандерами, Калибрами и самолетами. Какого они качества и состояния – у меня вопрос, – считает глава МО Украины.

Резников отметил, что когда-то Украина отдала РФ собственное ядерное оружие, однако сейчас нет информации, в каком оно состоянии и утилизировано ли это вооружение.

— А в каком состоянии этот хлам в России? Наши ракеты Сатана в России еще на вооружении, мы их производили более 40 лет назад. И возникает вопрос: кто их обслуживает, по каким документам и сколько лет этим инженерам? Можно нажать кнопку, но может бахнуть прямо там, – отметил министр.

В России начали угрожать применением ядерного оружия против Украины и мира. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, среди которых ядерная, будут распространяться на оккупированные территории Украины в случае их закрепления в Конституцию РФ.