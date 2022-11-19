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Прекрати войну и выведи войска из Украины: Шольц публично обратился к Путину

Юля Захарченко, редактор ленты
Прекрати войну и выведи войска из Украины: Шольц публично обратился к Путину
Фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц призывает российского диктатора Владимира Путина вывести армию РФ со всей территории Украины и завершить полномасштабную войну.

— Нужно закончить эту войну, вывести войска РФ, расчистить путь для переговоров о мире. Россия не может диктовать условия мира Украине, – подчеркнул Шольц на государственной партийной конференции СДПГ во Фридрихсгафене.

По мнению канцлера Германии, ни одна страна не имеет права присваивать чужую территорию. Шольц обратил внимание, что Россия оказалась в изоляции на саммите Большой двадцатки (G20).

Канцлер Германии также спрогнозировал, что полномасштабная война России против Украины закончится до конца весны 2023 года.

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Источник: Spiegel
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