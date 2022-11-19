Итог войны в Украине станет решающим для мировой безопасности — Пентагон

Ноябрь, 19 в 21:07

Результаты полномасштабной войны России против Украины станут одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере мировой безопасности XXI века.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время Международного форума безопасности в Галифаксе. По его словам, США будут поддерживать Украину.

– Итоги войны в Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом веке, – считает Ллойд Остин.

По мнению американского военачальника, НАТО является оборонным союзом и не стремится к конфронтации с Россией, не представляет для нее угрозы.

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Остин отмечает, что США будут защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжит укреплять коллективную оборону Организации Североатлантического договора.