Россия пытается истощить силы ПВО Украины, чтобы доминировать в небе
Страна-агрессор Российская Федерация пытается истощить запасы систем противовоздушной обороны, используемых Украиной для защиты от массовых ракетных ударов. В этих целях армия РФ усиливает постоянные атаки по территории государства.
В этом убежден заместитель министра обороны США по политике Колин Кал. По его мнению, Россия хочет начать доминировать в воздухе, поскольку ей не удавалось это сделать в течение всей полномасштабной агрессии.
– Россия стремится доминировать в небе, заставляя Украину использовать крайне необходимые ей запасы ПВО, – отмечает Колин Кал.
Заместитель главы Пентагона отмечает, что США привержены обеспечению украинцев системами, необходимыми для обороны от российской армии.
– Мы знаем, что такое российская теория победы, и мы стремимся убедиться, что она не сработает. Украинцы получат то, что им нужно, чтобы сохранить свою противовоздушную оборону дееспособной, – уверяет он.