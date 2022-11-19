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Россия пытается истощить силы ПВО Украины, чтобы доминировать в небе

Юля Захарченко, редактор ленты
Россия пытается истощить силы ПВО Украины, чтобы доминировать в небе
Фото: Генштаб ВСУ

Страна-агрессор Российская Федерация пытается истощить запасы систем противовоздушной обороны, используемых Украиной для защиты от массовых ракетных ударов. В этих целях армия РФ усиливает постоянные атаки по территории государства.

В этом убежден заместитель министра обороны США по политике Колин Кал. По его мнению, Россия хочет начать доминировать в воздухе, поскольку ей не удавалось это сделать в течение всей полномасштабной агрессии.

– Россия стремится доминировать в небе, заставляя Украину использовать крайне необходимые ей запасы ПВО, – отмечает Колин Кал.

Заместитель главы Пентагона отмечает, что США привержены обеспечению украинцев системами, необходимыми для обороны от российской армии.

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– Мы знаем, что такое российская теория победы, и мы стремимся убедиться, что она не сработает. Украинцы получат то, что им нужно, чтобы сохранить свою противовоздушную оборону дееспособной, – уверяет он.

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Источник: Sky News
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