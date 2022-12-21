Декабрь, 21 в 18:56

Швейцария ввела в действие новые санкции против России, следуя решениям ЕС, принятым на прошлой неделе.

Об этом в среду сообщило Федеральное управление по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии (EAER).

Новые санкции являются реакцией на поставки иранских беспилотников в Россию и продолжающуюся тревожную ситуацию в Украине.

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В частности, Швейцария вводит санкции в отношении еще четырех физических лиц и четырех организаций из Ирана. Кроме того, в санкционный список были добавлены еще 141 преимущественно российское физическое лицо и 49 компаний и организаций.

По мнению швейцарского правительства, подсанкционные несут ответственность за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Это, в частности, депутаты Государственной Думы РФ, российские министры, лица и компании, ответственные за пропаганду, военнослужащие и различные виды вооруженных сил России.

Изменения в Положении об Украине вступают в силу сегодня вечером. По данным Федерального ведомства экономики и энергетики (EAER), Федеральный совет займется другими мерами, принятыми ЕС — такими как запрет на экспорт других товаров или запрет на оказание услуг — в ближайшем будущем.

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Источник: Cash