Декабрь, 21 в 19:06

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $1,85 млрд.

В Госдепе США отметили, что $850 млн – это дополнительная помощь со стороны Пентагона. Пакет будет включать в себя передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

На сайте Белого дома также сообщается, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине военную помощь в сумме $1 млрд.

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В распоряжении Байдена говорится, что он поручает госсекретарю США “распорядиться об использовании оборонных статей и услуг Минобороны, а также военного образования и обучения на сумму до $1 млрд, предоставить помощь Украине и принять решения, необходимые в соответствии с таким разделом”.

— Сегодняшний пакет помощи впервые содержит систему противовоздушной обороны Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно большей высоте, чем ранее предоставленные системы ПВО, — объявил Блинкен.

По словам госсекретаря, в состав нового пакета помощи вошли средства “нанесения высокоточных ударов, а также дополнительные боеприпасы и критически важное оборудование, которое Украина эффективно использует для защиты на поле боя”.

Блинкен подытожил, что общая военная помощь США для Украины достигнет беспрецедентной суммы в $21,9 млрд с начала работы администрации Байдена.