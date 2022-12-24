Преступления РФ не останутся безнаказанными, Путин будет привлечен к ответственности — заявление G7
Российский диктатор Владимир Путин будет привлечен к ответственности согласно нормам международного права.
Об этом говорится в заявлении стран Большой семерки по итогам виртуальной встречи министров иностранных дел.
Отмечается, что военные преступления армии РФ, связанные с убийствами мирных жителей, пытками, сообщениями о смертной казни, сексуальным насилием и депортацией детей в Россию, не могут оставаться безнаказанными.
Члены G7 отметили активизацию усилий по оказанию помощи украинскому народу этой зимой.
Они обязались активизировать и тесно координировать усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, особенно в противовоздушной обороне.
– Члены G7 также подтвердили свою полную решимость продолжать координировать финансовую, материальную, гуманитарную, оборонную, политическую, техническую и правовую помощь для поддержки защиты Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. Страны G7 будут поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется и подрывает ограничительные меры, — говорится в заявлении.
Члены G7 снова призвали Россию немедленно вывести свои силы и технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.