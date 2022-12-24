Преступления РФ не останутся безнаказанными, Путин будет привлечен к ответственности — заявление G7

Декабрь, 23 в 22:03

Российский диктатор Владимир Путин будет привлечен к ответственности согласно нормам международного права.

Об этом говорится в заявлении стран Большой семерки по итогам виртуальной встречи министров иностранных дел.

Отмечается, что военные преступления армии РФ, связанные с убийствами мирных жителей, пытками, сообщениями о смертной казни, сексуальным насилием и депортацией детей в Россию, не могут оставаться безнаказанными.

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Члены G7 отметили активизацию усилий по оказанию помощи украинскому народу этой зимой.

Они обязались активизировать и тесно координировать усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике, особенно в противовоздушной обороне.

– Члены G7 также подтвердили свою полную решимость продолжать координировать финансовую, материальную, гуманитарную, оборонную, политическую, техническую и правовую помощь для поддержки защиты Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. Страны G7 будут поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется и подрывает ограничительные меры, — говорится в заявлении.

Члены G7 снова призвали Россию немедленно вывести свои силы и технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.