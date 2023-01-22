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Шольц и Макрон пообещали поддерживать Украину, пока это будет необходимо

Валентина Чорна, редактор ленты
Шольц, Макрон
Фото: Getty Images

Германия и Франция будут помогать Украине до тех пор, пока это будет необходимо.

Соответствующее заявление сделали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Они встретились в Париже по случаю 60-летия заключения договора о примирении между двумя странами.

— Мы продолжим уделять Украине столько времени, сколько будет необходимо, предоставим поддержку, в которой она нуждается. Вместе, как европейцы, чтобы защитить наш европейский проект мира, — сказал Шольц.

В то же время Макрон заверил, что поддержка будет “непоколебимой” во всех сферах.

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– После 24 февраля наш союз не был разделен и не уклонился от своей ответственности, – отметил президент Франции.

Кроме этого, Шольц назвал Германию и Францию “локомотивом” Европы, которые могут “трансформировать противоречия и разногласия интересов в действия, которые сходятся”.

Макрон призвал обе страны стать “первопроходцами по делу возрождения” Европы.

Он упомянул о необходимости создания новой энергетической модели “инноваций и технологий завтрашнего дня”, чтобы ЕС показал себя как “самостоятельная геополитическая сила в вопросах обороны, космоса, дипломатии”.

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Источник: Le Figaro
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