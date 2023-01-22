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В ЕС обсуждают санкции против Беларуси: какие ограничения могут ввести

Юля Захарченко, редактор ленты
Санкції
Фото: Depositphotos

В Европейской комиссии начали консультации с послами ЕС, чтобы принять 10 пакет санкций против Российской Федерации, в который войдут ограничения и против Беларуси за помощь стране-агрессору для ведения войны против Украины.

По информации иностранных журналистов, до сих пор Евросоюз не осуществлял сильных ударов против Беларуси, чтобы показать видение разницы между террористическим государством и страной, которая поддерживает РФ.

В Еврокомиссии рассматривают санкции против Беларуси, которые будут касаться от отдельных секторальных через заполнение пробелов в существующих ограничениях до полного приравнивания ограничений против России.

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Германия и еще несколько стран выступают против начала введения санкций против РБ. По мнению руководства этих государств, пока Беларусь физически не присоединилась к российскому вторжению, якобы необходимо сохранять различие между РБ и Россией.

ЕС может ввести полноценное эмбарго на оружие и технику двойного назначения. Появилась информация, что Беларусь импортирует из ЕС технику, компоненты которой позже используются для дронов.

Среди возможных санкций также запрет экспорта электроники, бытовой техники и предметов роскоши. Ограничения планируют наложить на банки, к которым россияне ездят в Минск, чтобы снять деньги в белорусских банкоматах.

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Источник: RMF 24

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