В ЕС обсуждают санкции против Беларуси: какие ограничения могут ввести
В Европейской комиссии начали консультации с послами ЕС, чтобы принять 10 пакет санкций против Российской Федерации, в который войдут ограничения и против Беларуси за помощь стране-агрессору для ведения войны против Украины.
По информации иностранных журналистов, до сих пор Евросоюз не осуществлял сильных ударов против Беларуси, чтобы показать видение разницы между террористическим государством и страной, которая поддерживает РФ.
В Еврокомиссии рассматривают санкции против Беларуси, которые будут касаться от отдельных секторальных через заполнение пробелов в существующих ограничениях до полного приравнивания ограничений против России.
Германия и еще несколько стран выступают против начала введения санкций против РБ. По мнению руководства этих государств, пока Беларусь физически не присоединилась к российскому вторжению, якобы необходимо сохранять различие между РБ и Россией.
ЕС может ввести полноценное эмбарго на оружие и технику двойного назначения. Появилась информация, что Беларусь импортирует из ЕС технику, компоненты которой позже используются для дронов.
Среди возможных санкций также запрет экспорта электроники, бытовой техники и предметов роскоши. Ограничения планируют наложить на банки, к которым россияне ездят в Минск, чтобы снять деньги в белорусских банкоматах.
Источник: RMF 24