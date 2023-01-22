Переждать не получится: для выживания нужны танки, деньги и оружие для Украины — Подоляк

Январь, 22 в 17:38

Украинская часть команды глобального корабля, на котором появилась масштабная пробоина, борется за выживание всего судна. Однако для спасения всех пассажиров нужны слаженные действия тех, кто находится на борту.

Такую аналогию привел советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя необходимость поставки военной техники и предоставления материальной помощи для борьбы с российской агрессией.

— К сожалению, на глобальном корабле есть пробоина, и украинская часть команды борется за выживание судна. Переждать/отсидеться — не получится. Чтобы спасти корабль, нужны слаженные действия всех. А это означает танки, ракеты, оружие, деньги и прочее для Украины, — отмечает Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента убежден, что это истина, которую нужно осознать партнерам и союзникам Украины.