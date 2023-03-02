Март, 02 в 18:01

Главы Государственного департамента США Энтони Блинкен и Министерства иностранных дел России Сергей Лавров имели короткий разговор в кулуарах руководителей МИД стран G-20, встреча которых проходит сегодня, 2 марта.

Об этом сообщает Sky News.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США поговорили около 10 минут на конференции в Нью-Дели, что является первым разговором с глазу на глаз с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

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Как пишет Sky News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, Блинкен призвал Лаврова отменить решение Кремля о приостановлении участия в ядерном договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Глава Госдепа также повторил для российского министра тезис, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину “столько, сколько потребуется”.

Он также призвал Кремль освободить задержанного американца Пола Уилана, который был захвачен в России в 2018 году.

— У Блинкена не сложилось впечатление, что изменения в российской операции произойдут в ближайшее время после обсуждения, — сказал американский чиновник, который отказался охарактеризовать реакцию Лаврова, пишет Sky News.

Между тем российские информационные агентства сообщают, что оба чиновника не встречались в кулуарах саммита, а говорили на ходу, ссылаясь на заявление министерства иностранных дел их страны.

На пресс-конференции Лаврова, которая состоялась после встречи G20, не было никакого упоминания об их разговоре.