В Испании банда из украинцев и россиян грабила беженцев из Украины
Полиция Испании задержала в восточных провинциях Аликанте и Мурсии 10 членов банды, которые грабили беженцев из Украины, поскольку те обычно привозят все свои сбережения и ценности, пишет The Local.
Они устанавливали системы геолокации на автомобилях жертв, чтобы изучить их распорядок жизни, а когда дома никого не было, грабили дома.
На их счету семь домов, из которых они вынесли вещей на более чем €1 млн.
В испанской полиции говорят, что им удалось найти украденные вещи и наличные на сумму €1,25 млн, включая коллекцию марок стоимостью около €500 тыс., ювелирные изделия и компьютеры.
В рамках расследования арестованы семь украинцев и трое россиян. В полиции не исключают, что жертв грабителей гораздо больше.
Diez detenidos por robar a ciudadanos refugiados ucranianos en Alicante y Murcia.
La organización criminal instalaba sistemas de geolocalización en los vehículos de las víctimas para estudiar sus rutinas.
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— Guardia Civil ???????? (@guardiacivil) March 3, 2023
Сейчас в Испании находятся 160 тыс. украинских беженцев.