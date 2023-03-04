В Испании банда из украинцев и россиян грабила беженцев из Украины

Март, 04 в 16:09

Полиция Испании задержала в восточных провинциях Аликанте и Мурсии 10 членов банды, которые грабили беженцев из Украины, поскольку те обычно привозят все свои сбережения и ценности, пишет The Local.

Они устанавливали системы геолокации на автомобилях жертв, чтобы изучить их распорядок жизни, а когда дома никого не было, грабили дома.

На их счету семь домов, из которых они вынесли вещей на более чем €1 млн.

Сейчас смотрят

В испанской полиции говорят, что им удалось найти украденные вещи и наличные на сумму €1,25 млн, включая коллекцию марок стоимостью около €500 тыс., ювелирные изделия и компьютеры.

В рамках расследования арестованы семь украинцев и трое россиян. В полиции не исключают, что жертв грабителей гораздо больше.

Diez detenidos por robar a ciudadanos refugiados ucranianos en Alicante y Murcia. La organización criminal instalaba sistemas de geolocalización en los vehículos de las víctimas para estudiar sus rutinas. ????https://t.co/PBniC8BhOL pic.twitter.com/fIsrZVcUQ0 — Guardia Civil ???????? (@guardiacivil) March 3, 2023

Сейчас в Испании находятся 160 тыс. украинских беженцев.