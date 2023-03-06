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Значительная часть — военная подготовка: Литва готовит для Украины новый пакет помощи

Юля Захарченко, редактор ленты
Литва
Фото: Depositphotos

Правительство Литвы готовит для Украины новый пакет военной помощи. В частности, Вильнюс уже предоставил Киеву помощь на сумму почти €409 млн.

Об этом сообщил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он встретился с первым заместителем министра обороны Украины, генерал-лейтенантом Александром Павлюком в Литве.

— Уроки, полученные в Украине, помогают нам целенаправленно развивать наши военные возможности. Мы также занимаем твердую позицию поддерживать Украину всеми нашими возможностями и готовим новый пакет поддержки, — сказал на встрече Анушаускас.

К этому времени Литва предоставила Украине военную поддержку почти на €409 млн. Сейчас формируется новый пакет поддержки.

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Значительная часть поддержки Украины Литвой состоит из военной подготовки. В этом году планируется подготовить 1,6 тыс. украинских бойцов.

Инструкторы литовской армии обучают украинцев как на национальном уровне, в Литве, так и приобщаясь к учебной миссии ЕС и таким международным инициативам, как Interflex. Также планируют подготовить курсы по разминированию в Литве совместно с другими странами.

Министр Анушаускас отметил, что Литва интенсивно готовится к саммиту НАТО, который состоится этим летом в Вильнюсе, где, среди других важных вопросов, будет искаться согласие относительно перспективы членства Украины.

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