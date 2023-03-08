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Канада расширяет программу военной подготовки украинцев – Трюдо

Юля Захарченко, редактор ленты
Джастин Трюдо
Фото: Depositphotos

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен объявил об усилении поддержки Украины в вопросе обучения украинских военнослужащих.

В частности, Канада расширяет свою миссию по подготовке украинских саперов до октября, а также направляет инструкторов-медиков.

Трюдо пообещал выделить $3 млн на работы по разминированию и пообещал вместе с ЕС доставить генераторы в Украину, которая подверглась неоднократным атакам на энергосеть после российского полномасштабного нападения.

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– Канада будет стоять бок о бок с народом Украины столько, сколько потребуется, – уверяет Трюдо.

В течение 2022 года Канада выделила более $1 млрд на военную помощь Украине, включая танки Leopard 2, другую бронетехнику, ракеты класса земля-воздух, гаубицы и боеприпасы.

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Источник: Le Devoir

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