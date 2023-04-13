Норвегия высылает 15 российских шпионов из посольства в Осло

Норвегия объявила нежелательными лицами 15 сотрудников посольства России, которые занимались шпионской деятельностью под дипломатическим прикрытием.

Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила пресс-служба МИД Норвегии.

— Правительство решило объявить персонами нон грата 15 сотрудников российской разведки, которые действовали в Норвегии под дипломатическим прикрытием. Указанные сотрудники должны покинуть страну в сжатые сроки. Сотрудникам разведки, которые хотят приехать в Норвегию, не будут выдавать визы, — говорится в заявлении ведомства.

Министр иностранных дел Анникен Гуйтфельдт заявила, что 15 офицеров разведки занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом.

— Это важный шаг в противодействии и снижении уровня активности российской разведки в Норвегии и, таким образом, в защите наших национальных интересов, — сказала глава МИД.

Гуйтфельдт отметила, что Россия сейчас является самой большой угрозой для Норвегии с точки зрения разведывательной деятельности.

Несмотря на это, Норвегия стремится и в дальнейшем поддерживать нормальные дипломатические отношения с РФ.

— Мы хотим, чтобы Россия и дальше имела нормально функционирующую дипломатическую миссию в Норвегии, но не будем мириться с тем, чтобы ею злоупотребляли для разведывательной деятельности под прикрытием, — добавила министр.

Фото: посольство РФ в Норвегии

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