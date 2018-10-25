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На первом открытом аукционе Госгеонедр цена отдельных газовых участков выросла на 430%

25 октября 2018 в помещении Госгеонедр Украины состоялся первый за два года аукцион по продаже специальных разрешений на пользование недрами с целью геологического изучения на нефтегазовых участках.

Об этом сообщает официальный сайт Госгеонедр.

На торги были выставлены Черницкая (Стрыйский р-н, Львовская обл.) и Липовецкая (Яворивский р-н, Львовская обл.) площади нефтегазовых месторождений. Еще два нефтегазовых участка в Сумской и Львовской областях были сняты с аукциона из-за отсутствия заявок.

По результатам аукциона победу за специальное разрешение на Липовецкую площадь добыла Укргаздобыча за 15,1 млн грн. В ходе аукциона, на котором УГД соревновалась с представителем ООО Надра Энерджи, начальная цена выросла более чем в 4 раза с 3,5 млн грн. Черницкую площадь получило ООО Стрийнафтогаз по цене 2,04 млн грн.

Напомним, пакет правительственных решений о старте открытых электронных аукционов за пользование недрами был принят на заседании правительства Украины еще 26 июля этого года.

– Сейчас мы принимаем пакет очень важных решений, которые полностью разрушают коррупции в недропользовании в Украине. Я понимаю, что этот шаг будет оценен в специфических кругах негативно и мы создаем себе еще больше врагов, но мы честно поступаем по отношению к Украине и украинцев, – заявил тогда премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности председателя Государственной Служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) Олег Кирилюк сообщил, что предлагаемая система электронных аукционов имеет ряд преимуществ перед аукционами, которые проходят в Украине сейчас.

– Прежде всего, это публичность и открытость, возможность отследить все этапы продажи разрешений, использование электронной площадки и возможность участия в торгах с любого места, честные и открытые правила, формирование настоящей, рыночной цены, сокращение периода проведения аукционов и одно из главных – отсутствие контакта с чиновниками , – сказал он.

Кирилюк рассказал, что для участия в аукционе потенциальному недропользователю необходимо авторизироваться на сайте электронных торгов, зарегистрироваться по каждому выбранному лоту, сделать гарантированный вклад, который составляет 20% от начальной стоимости лота.

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