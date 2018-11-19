На Закарпатье митингующие перекрыли трассу Киев-Чоп. В результате образовала многокилометровая очередь из грузовиков и легковых авто.

Трассу Киев-Чоп на дорожной станции Нижние Ворота активисты перекрыли около 11.00, сообщает Mukachevo.net.

Митингующие ходят по пешеходному переходу и не пропускают автомобили.

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Они требуют, чтобы к ним приехали чиновники и ответили на вопрос о криминальной ситуации в области, вырубке лесов, ремонте дорог.

Вследствие акции, образовались многокилометровые пробки.

Закарпатская патрульная полиция опубликовала карту с возможными вариантами объезда.

































Митингующие перекрыли трассу Киев-Чоп: авто стоят в километровой очереди / 8 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что места, где установлены приборы измерения скорости TruCam, открыто обозначены. Несмотря на это, водители все равно продолжают нарушать ПДД.

Фото: Патрульная полиция Закарпатья, mukachevo.net

Видео: Mukachevo Net