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Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Україна не вживає заходів для припинення відтоку громадян за кордон - бізнес/

Украина не принимает мер для прекращения оттока граждан за границу – бизнес

На фоне серьезных масштабов трудовой миграции украинские компании сегодня испытывают острый кадровый голод.

Об этом говорится в статье Бонусы и возможности: Что украинские компании предоставляют своим работникам на 112.ua.

– Мы, как и все компании в Украине, ощущаем проблему оттока кадров. За последние несколько лет он значительно усилился. Если 5-6 лет назад мы ощущали отъезд заграницу белых воротничков, так называемая утечка мозгов, то сейчас ощущается острая нехватка даже физической силы, – рассказала 112.ua директор по персоналу компании METRO Cash and Carry Ukraine (3 тыс. сотрудников) Ирина Брижак.

По словам Брижак, люди уезжают из страны главным образом из-за нестабильной ситуации и медленных реформ:

– Открыв границу с Европой, государство пока не предпринимает серьезных мер по улучшению имиджа страны и удержанию наших граждан. При этом также не дает бизнесу решить проблему оттока самостоятельно – например, предоставлением возможности привезти рабочую силу из других стран.

Изменения на рынке труда затронули все сферы, и банковская не является исключением

– Основные причины сложностей – это вопрос демографической ситуации: молодежи стало меньше. Многие студенты хотят и используют возможность получить образование в европейских вузах. Кроме того, открытие границ привело к резкому росту темпов трудовой миграции украинцев, – сообщили в ПриватБанке.

– На рынок труда в нашей индустрии сейчас влияют несколько факторов, среди них трудовая миграция. Отдельно следует выделить снижение заинтересованности молодежи в промышленной карьере на крупных производствах. Например, в одном из профильных вузов на “наших” специальностях еще пять лет назад было 200 студентов, сегодня их только 20, – сообщили в крупнейшей в Украине металлургической компании Метинвест (80 тыс. сотрудников).

Как писали ранее, украинцы выезжают на заработки за рубеж из-за негативной экономической ситуации в Украине. При этом страны-соседи, пользуясь проблемами в нашей стране, все больше зазывают трудовых мигрантов из Украины.

Эксперты указывают, что в Украине в некоторых отраслях (например, ГМК) можно заработать практически те же деньги, что и за рубежом.

Фото: etcetera

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