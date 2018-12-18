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Украина превыше всего! Почему Михаил не стал главой объединенной церкви

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил рассказал, почему во время Объединительного собора снял свою кандидатуру в пользу Епифания.

Об этом митрополит Михаил рассказал сегодня во время пресс-конференции, пишет волынский Первый канал социальных новостей.

На Объединительном Соборе должен быть роспуск Киевского патриархата для образования новой церкви.

– Во вступительной речи Филарет заявил, что мы не можем пойти на собор и самораспуститься, поскольку выдвинув кандидатуру митрополита Епифания, можем проиграть в выборе предстоятеля церкви. Мол, есть другой кандидат, который выиграет.

По словам Михаила, Филарет сказал, что в таком случае он не будет распускать Киевский патриархат и не будет участвовать в соборе.

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После непроизводительных дискуссий с Филаретом часть делегатов вместе с Михаилом покинула Теплую Софию и пошла в Большую Софию.

Позже Михаил разговаривал с Петром Порошенко, который отметил, что для Украины это решающий момент и все на Соборе должны договориться.

Михаил отметил, что учел то, что в будущем может ожидать разделение, обвинения Константинопольского патриарха в том, что зря с нами связался, обвинения россиян в том, что мы здесь не можем разобраться.

– Стоял вопрос или я и мое эго, или Украина. Поэтому я принял решение, что Украина превыше всего, – заявил митрополит.

К слову, Михаил отметил, что имеет хорошие отношения с Епифанием и признает его власть.

Напомним, Ватикан признал Православную церковь Украины.

Фото: Волынская епархия Киевского Патриархата

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