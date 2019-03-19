В эксклюзивном интервью Фактам ICTV Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, рассказал, при каком условии Крым вернется в Украину и что происходит на полуострове спустя пять лет аннексии.

Аннексия Крыма произошла пять лет назад. За это время на полуострове многое изменилось – вместо туризма в приоритете стала военная составляющая, украинцы и татары уезжают, зато Россия массово переселяет туда своих граждан.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат Украины Рефат Чубаров накануне эфира Свободы Слова рассказал Фактам ICTV о ситуации в оккупированном Крыму.

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Крым – серая зона

Крым является серой зоной. По сравнению с тем, что было до оккупации, сегодня ситуация ухудшилась, поскольку оттуда ушли все более или менее заметные компании.

Финансовые фирмы страны-оккупанта туда не идут – ни у одного общероссийского банка нет прямых филиалов. Экономическая жизнь ухудшилась и люди это чувствуют.

В Крыму работает всего девять банков. Причем в списке нет крупных банков, только учреждения малого масштаба, которые не работают на международном рынке, и, соответственно, не могут пострадать от санкции.

В то же время есть огромные целевые федеральные программы, на это уходят ресурсы. Но все эти программы связаны с преобразованием Крыма в военную крепость.

То есть вся инфраструктура (мост, который они построили, и разветвленная транспортная инфраструктура к нему) – потребность военного гарнизона.

За пять лет аннексии Крыма военный контингент россиян увеличился втрое, а количество вооружений выросла по разным данным в 5-7 раз.

Да, они построили аэропорт, но они вынуждены это делать – потому что нет других транспортных связок с той территорией.

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В аграрном секторе – упадок, потому что нет днепровской воды.

85% воды сельскохозяйственного назначения использовалось за счет северо-днепровского канала.

За пять лет аннексии Россия потеряла из-за Крыма 10% своего ВВП, а это примерно $150 млрд, по подсчетам международного агентства Bloomberg.

Полуостров страха

И крымские люди, и внешние эксперты характеризуют Крым как полуостров страха. Никто не знает, когда к нему придут, если он не демонстрирует свою лояльность.

По состоянию на 2018 год, около 25 тыс. крымских татар выехали из Крыма, 67 человек были арестованы подконтрольными РФ силовиками, 19 человек считаются пропавшими без вести. Кроме того, там регулярно проводят аресты и обыски.

Российская оккупационная система не просто требует, чтобы человек не был активным в политике и не выступал против оккупации, она требует, чтобы человек подтверждал свою лояльность.

Люди боятся потерять работу, а они ее теряют. Кем бы человек ни работал – врачом или учителем – он ​​должен заботиться о том, чтобы никто на него не подумал, потому что тогда к нему обязательно придут.

Происходит целенаправленное вытеснение из-за страха и репрессий.

Репрессии – это способ, чтобы укоренить в людях страх, а страх – инструмент, который “выжимает” людей с полуострова.

Страх очень разнообразен. Одни думают о своих детях – парнях, которых будут принудительно забирать в армию. Они не хотят, чтобы дети служили в российской армии и ищут, как их вывезти.

По данным Минсоцполитики, количество внутренне перемещенных лиц из Крыма и Севастополя составляет почти 34 тыс. человек.

Другая группа – молодежь, которая учится в крымских ВУЗах. Те документы, которые они получат – некачественные, потому признаются только на территории Российской Федерации. Они не могут дальше продолжать свое обучение в иностранных вузах. Поэтому и студенчество пытается уехать.

Переселение россиян

С одной стороны, они вытесняют людей, а с другой – стараются максимально пересилить граждан России. Понятно, что это делается, исходя из нескольких задач.

По данным Меджлиса, количество переселенных в Крым россиян колеблется в пределах от полумиллиона до 1 млн. человек.

Эти люди считаются лояльными, потому что они их граждане – при любых ситуациях они будут поддерживать русскую идеологию.

Для людей, которые хотят переехать, уже существуют отдельные банковские программы.

Государственный банк России РНКБ еще в 2018 инициировал масштабную программу кредитования в регионах Сибири для покупки жилья в Крыму. Причем ставки на ипотеку на полуострове продолжают снижать.

У местного населения теперь встает вопрос – как не потерять работу, потому что рабочие места раздают тем, кого переселяют с материка.

Переселяют россиян намеренно.

Это принцип. У них всегда оставалась “имперскость” – они при любых ситуациях рассматривают десятки вариантов. В том числе и такие, которые для них неприемлемы.

Один из таких вариантов – они могут покинуть Крым. Они об этом никогда не скажут и, возможно, даже себе в этом не признаются, но есть такие подходы, они должны рассматривать и это.

И тогда они хотят реализовать принцип, когда они остаются в Крыму. Именно из-за этих новых мигрантов.

Окно возможностей для возвращения Крыма

Трудно сейчас сказать, как это будет выглядеть. Но для того, чтобы его использовать, Украина должна быть всегда мобилизированна на идею возвращения Крыма, и не только психологически.

Должны создать условия, когда в Украине будут присутствовать и военный фактор (не война, а именно наличие и мощность армии), внутренние мощности, смобилизированность украинского общества и благоприятные условия, которые создаются благодаря сконцентрированным усилиям наших партнеров. Это может создать окно возможностей.

Подобное было после распада СССР. Российское государство первые несколько лет было не способно выполнять роль бывшей империи, поэтому окно возможностей было несколько лет. Балтийские страны использовали его полностью – они сразу отдалились от Москвы.

У нас тоже может быть такое окно возможностей, когда Россия будет вынуждена поддаваться попыткам восстановить международное право.

Они не смогут противодействовать восстановлению международного права. Они будут пытаться противодействовать, тогда им и потребуются люди, которых они переселяют, которые будут кричать о правах человека, о языке.

Окно возможностей может быть в разных формах. Главное, чтобы государство было готово, а это – мощная армия, мощная экономика, смобилизованная украинская нация.

Лилия Ященко