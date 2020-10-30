Ситуация с КСУ: что не так с законопроектом Зеленского и что будет дальше

Скандальные решения Конституционного Суда вызвали протесты в Украине, а президент Владимир Зеленский уже внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей, признать его решение о декларировании “ничтожным” и отменить соответствующие изменения.

Факты ICTV рассказывают, что произошло, как реагируют на президентский закон и чем может закончиться ситуация.

Какое решение КСУ вызвало волну недовольства в обществе

27 октября Конституционный Суд отменил часть норм антикоррупционного законодательства. Но наибольший резонанс вызвала отмена статьи об ответственности за недостоверное декларирование имущества.

Из-за этого Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло доступ к электронным декларациям чиновников и судей.

Хотя 29 октября Кабмин обязал НАПК восстановить доступ к электронному декларированию, в агентстве сообщили, что система не может работать на 100%. Поэтому электронные декларации фактически невозможно проверить.

Кроме того, из-за скандального решения КСУ под угрозой оказалось назначение на должности победителей на местных выборах. Поскольку без проверки электронных деклараций ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен. Это, в частности, касается и председателей областных, районных советов и их заместителей.

Законопроект президента — что он предусматривает

Чтобы исправить ситуацию, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №4288. В документе предлагается уволить всех судей, которые принимали соответствующее решение 27 октября, и начать процесс отбора новых судей.

Также президент предложил вернуть редакцию закона О предупреждении коррупции и Уголовного кодекса, которые действовали до решения КСУ.

Кроме того документ предусматривает, что антикоррупционные институты продолжат работать в формате, в котором они были до последнего решения КС, потому система декларирования должна заработать в полном объеме, а полномочия состава суда прекратиться.

Реакция на законопроект президента фракций Рады и Минюста

Председатель фракции Голос Сергей Рахманин раскритиковал внесенный Владимиром Зеленским законопроект о прекращении полномочий КСУ. Он отметил, что полноценное действие антикоррупционного законодательства можно восстановить только принятием соответствующего закона.

Кроме того, по его мнению, права и полномочия суда, а также принципы его формирования нуждаются в уточнении, но для этого необходимы консенсус и соблюдение процедур.

В то же время еще один нардеп от фракции Голос Ярослав Юрчишин внес заявление о правонарушениях, по которому против судей Конституционного Суда уже открыто уголовное производство.

Народный депутат от фракции Батькивщина Сергей Власенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается узурпировать власть, внеся законопроект, который прекращает полномочия состава Конституционного Суда Украины.

— Сам факт попытки приостановить действие конституционного органа, который не нравится президенту — это антиконституционно, это неправильно, это попытка узурпировать власть.

Фракция Европейская Солидарность считает неконституционной инициативу президента и предложит свой законопроект о декларировании доходов чиновников. Об этом сообщила сопредседатель политсилы Ирина Геращенко.

— Наша фракция уже наработала законопроекты, которые решают правовую коллизию в связи с решением Конституционного Суда. Мы проанализировали все европейские практики декларирования чиновников и сегодня зарегистрируем законопроект, который предлагаем принять как неотложный.

Фракция Слуга народа обсудит президентский законопроект во время заседания в понедельник, 2 ноября, сообщил нардеп Александр Качура.

— Это право законодательной инициативы президента. Профильный комитет будет рассматривать этот законопроект, будет заключение главного научно-экспертного управления Верховной Рады, и мы соберемся на заседание фракции, где обсудим этот вопрос.

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что нардепы должны оценить риски, связанные с работой нынешнего состава Конституционного Суда, и взять на себя ответственность в этой ситуации.

— Сейчас мы столкнулись с серьезным политическим кризисом. Причины его банальные. Система сопротивляется и хочет откатить все назад. Президент сделал свою работу качественно и быстро — дал политико-правовую оценку событиям в Конституционном Суде.

Со своей стороны министр юстиции Денис Малюська в интервью Радио Свобода отметил, что в Украине можно создать антикоррупционный орган для судей, так называемый аналог НАПК.

А представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский объяснил, что повлиять на практику принятия действующим составом суда решений, которые представляют угрозу национальной безопасности страны, нельзя теми юридическими механизмами, которые есть в действующем законодательстве.

Поэтому возникла ситуация, когда нужно прибегать к политико-правовым решениям.

Позиция Конституционного Суда

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий считает, что президентский законопроект о прекращении полномочий состава суда имеет признаки конституционного переворота.

— Сегодня за ночь появился проект закона №4288 (законопроект Владимира Зеленского, — Ред.), который имеет признаки конституционного переворота в Украине, — сказал Тупицкий.

Председатель КСУ считает, что законопроект нарушает ст. 149 Конституции, где четко прописано, при каких условиях судья может уйти с должности.

Конституционный Суд Украины — состав

Согласно ст. 148 Основного закона, в состав Конституционного Суда Украины входят 18 судей. В равном количестве (по шесть) их назначают президент Украины, Верховная Рада и съезд судей Украины.

Отбор кандидатур на должность осуществляется на конкурсной основе. Судья Конституционного Суда Украины назначается на девять лет без права быть назначенным повторно.

Полный список судей Конституционного Суда:

Александр Тупицкий — глава;

Сергей Головатый — заместитель;

Виктор Городовенко;

Ирина Завгородняя;

Александр Касминин;

Виктор Колесник;

Виктор Кривенко;

Василий Лемак;

Александр Литвинов;

Владимир Мойсик;

Олег Первомайский;

Сергей Сас;

Игорь Слиденко;

Петр Филюк;

Галина Юровская.

При каких условиях судьи КСУ могут уйти с должности

Деятельность Конституционного Суда регламентируется соответствующим законом и Конституцией. Согласно ч.1 ст. 149 Основного закона, полномочия судьи прекращаются в случае:

окончания срока его полномочий;

достижения им 70 лет;

прекращения гражданства Украины или приобретения им гражданства другого государства;

вступления в законную силу решения суда о признании его пропавшим без вести или объявления умершим, признания недееспособным или ограниченно дееспособным;

вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение им преступления;

смерти судьи.

В соответствии со ст. 21 закона о Конституционном Суде, основаниями для увольнения судьи являются:

1) неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья, что подтверждается медицинским заключением;

2) нарушения им требований относительно несовместимости;

3) совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, несовместимое со статусом судьи или несоответствие должности;

5) предоставление им заявления об отставке или об увольнении с должности по собственному желанию.

Однако решение об увольнении с должности судьи Конституционный суд принимает не менее чем двумя третями от его конституционного состава.

Чего ожидать и как разрешить ситуацию

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко в комментарии Фактам ICTV рассказал, что на сегодня ситуацию нельзя назвать конституционным кризисом. Поскольку выход из нее в пределах Конституции все равно остается.

Но если президент и в дальнейшем будет предлагать принять свой законопроект, то это станет конституционным кризисом, из которого не будет выхода. Поскольку сейчас происходит федерализация не на уровне областей, а на уровне ветвей власти. Однако ситуацию можно решить другим способом:

— Нужно внести законопроект, который полностью будет отображать положения о декларировании. Но в документе нужно прописать особенности декларирования для судей, которое будет осуществляться в порядке, предусмотренном законом о судоустройстве и статусе судей. В начале можно даже не писать, что это за особенности и в чем они заключаются, а сделать это позже. Поскольку прежде всего нужно сгладить ситуацию, — говорит эксперт.

Также Богдан Бондаренко советует ввести административную ответственность по ст. 366-1. По его словам, после таких шагов разговор исчерпывается. Поскольку возвращается система декларирования, полномочия НАПК и ответственность.

Однако, по словам политолога Игоря Рейтеровича, голосов в парламенте за президентский законопроект нет. Поскольку нардепы после ознакомления поняли, что он прямо противоречит Конституции и содержит признаки узурпации власти.

— Я даже слышал информацию, что президент якобы планирует отозвать этот законопроект и найти другой выход из ситуации. На самом деле, это решение было ошибочным изначально. Поскольку нужно было вносить законопроект не об увольнении судей, а документ, который бы урегулировал ситуацию с декларациями.

Вместе с тем политолог говорит, если Рада все же поддержит законопроект Владимира Зеленского, то возникнет правовая катастрофа. В стране тогда будет коллапс без Конституционного суда, который уволили незаконным путем. Ведь начнутся обвинения в государственном перевороте.

— Да, такое быстрое решение может поддержать определенная часть граждан, поскольку у общества критически низкий уровень доверия к судьям. Но мы тогда вообще останемся без судебной и правовой системы, — добавляет Рейтерович.

Между тем глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что не планирует уходить в отставку по чьему-либо требованию. Он от имени суда пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу для того, чтобы обсудить ситуацию.

Также судья отметил, что в сложившейся ситуации необходимо взаимодействие всех ветвей власти. Поэтому должен быть диалог непосредственно с президентом, председателем парламента, при необходимости — с премьер-министром.

Виктория Гирко