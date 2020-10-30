Война с КСУ: почему началась и чего требуют

27 октября Конституционный суд принял решение, которым отменил ряд положений в законах, касающихся антикоррупционных инициатив.

Речь идет об электронных декларациях чиновников и деятельности НАПК.

Реакция общества и власти не заставила себя ждать. Сейчас КСУ — в центре внимания украинского общества, ведь многие считают, что принятое им решение было незаконным.

Дошло даже до того, что состав Конституционного суда хотят полностью изменить. Но возможно ли это из-за принятия одного решения?

Действие и последствия

Решение Конституционного суда по представлению 47 народных депутатов опубликовали 28 октября. В нем значилось, что неконституционными признали ст. 366-1 УК, которой предусмотрена уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации.

Также несоответствующими основному закону признали несколько положений закона О предотвращении коррупции, из-за чего Национальное агентство по предупреждению коррупции не может начать уголовное преследование людей, подозреваемых в сокрытии доходов.

Реакция президента Владимира Зеленского не заставила себя ждать. Сначала в Офисе президента заявили, что глава государства использует свои возможности для разработки нового закона об электронных декларациях и ответственности за ложную информацию в них.

А вскоре созвали экстренное заседание СНБО из-за решения КСУ. По словам Зеленского, решение Конституционного суда ставит под угрозу сотрудничество Украины с западными партнерами.

— Самое главное — мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра или послезавтра. Вы уверены, что они видят и слышат обратную реакцию общества, что они остановятся? Я не уверен в этом, потому что я не знаю, кто за этим стоит. Я не уверен, что все судьи Конституционного суда сами действительно решили сделать то, что они вчера сделали, — сказал президент.

Поддержал в стремлении противостоять решению КСУ и секретарь СНБО Алексей Данилов. По его мнению, Конституционный суд целенаправленно разрушает антикоррупционное законодательство.

Поэтому на заседании приняли решение о повторном открытии реестра э-деклараций и представлении проекта закона, цель которого — вернуть доверие к КСУ.

Закон и протесты

Незаконность действий КСУ видят не только в Офисе президента, но и во многих политсилах. Например, партия Голос инициировала расследование против судей.

— Решение судей Конституционного суда об отмене э-декларирования чиновниками содержит признаки преступления, поскольку судьи трактовали не только те статьи законодательства, по которым было депутатское представление, и взяли на себя полномочия правительства и парламента, — говорится в сообщении партии.

Подобный тезис озвучивается и в законе, который уже попал в Верховную Раду. Фактически его целями является отмена решения КСУ от 27 октября и увольнение его действующего состава.

Однако нужно учитывать, что в настоящее время законом предусмотрена возможность изменить состав Конституционного суда только с согласия большинства судей (две трети от конституционного состава).

Согласно Конституции, уволить судей КСУ можно только в случае:

пренебрежения своими обязанностями;

совершения существенного дисциплинарного проступка;

неспособности выполнять обязанности по состоянию здоровья;

нарушения требований относительно несовместимости;

написания заявления об отставке.

Если предположить, что КСУ действительно нарушил закон принятием соответствующего решения, то отвечать власти другим нарушением закона все равно не очень красиво.

Но значительное количество украинцев могут поддержать главу государства в стремлении изменить состав КСУ. 30 октября под зданием Конституционного суда состоялась акция протеста, участники которой требовали отставки судей.

Сейчас трудно сказать, поддерживают ли большинство украинцев внесенный в парламент законопроект о решении КСУ, однако нужно заметить, что оба пункта в нем являются нарушением закона.

Однако представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отмечает, что юридических механизмов для прекращения произвола в органе просто нет.

В защиту КСУ

Конечно, общественный резонанс не остался без внимания и членов КСУ, которые пытаются оправдать свои действия.

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий уже назвал законопроект от главы государства содержащим признаки конституционного переворота.

По его мнению, он нарушает ст. 149 основного закона (Независимость и неприкосновенность судьи Конституционного Суда Украины гарантируются Конституцией и законами Украины).

Решение КСУ нельзя отменить, поэтому речь об этом сейчас даже не идет. Но Тупицкий добавил, что неконституционным могут признать и Высший антикоррупционный суд. Что уже звучит как угроза.

В то же время, он пригласил главу государства начать прямой диалог и добавил, что не собирается подавать в отставку по чьему-то желанию.

— Требования, чтобы я подал в отставку, не слышал. Речь идет об изменении всего состава суда. Если будет такой ультиматум — мы обсудим. Но по требованию того или иного лица, дав присягу народу Украины, не собираюсь этого делать, — сказал председатель КСУ.

Судья Игорь Слиденко также заявил о том, что на него уже давно оказывается давление со стороны Офиса президента, и поэтому он написал заявление об отставке еще 8 октября.

Хотя странно, что его до сих пор не рассмотрели.

В этой ситуации забывают, что отмена соответствующих норм создает значительные проблемы для Украины в сотрудничестве с ЕС, в частности в контексте безвизового и кредитных соглашений.

Сейчас нужно разобраться, что привело к такому скандального решению КСУ, которым фактически блокируется выполнение ряда обязательств перед международными партнерами.

По закону отменить решение Конституционного суда нельзя, поэтому необходимо искать другие пути обновления ответственности за ложную информацию в декларациях.

А также добиться более конкретного ответа от КСУ относительно того, что же стало причиной отмены ряда положений, чтобы в следующий раз не “наступить на те же грабли”.

Но если суд и в дальнейшем будет блокировать антикоррупционные инициативы Украины, то нужно будет действительно задуматься о том, нужен ли он украинцам в действующем составе.