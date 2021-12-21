КСУ признал конституционным запрет показа российских фильмов и сериалов

Запрет показа российских фильмов и сериалов признан конституционным Большой палатой КСУ.

– Суд признал соответствующими Конституции Украины предписания первого предложения абзаца 10 части второй статьи шесть Закона Украины О телевидении и радиовещании, абзаца четвертого части третьей статьи 15, абзаца четвертого части четвертой статьи 15, части шестой статьи 15, части седьмой статьи 15, части первой статьи 151, второе предложение части второй статьи 151 Закона Украины О кинематографии, – сказано в сообщении, опубликованном пресс-службой Конституционного суда.

В частности не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции фильмов и телепередач (кроме информационных), а также информационно-аналитических телепередач, если один из участников является лицом, которое внесено в Список создающих угрозу нацбезопасности Украины.

Речь идет также о следующих положениях Закона Украины О кинематографии:

Запрещен показ фильмов, где один из участников включен в Перечень тех, кто создает угрозу нацбезопасности;

В том числе – если один из участников фильма вносится в Список создающих угрозу нацбезопасности;

Признано конституционным то, что Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, составляет центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование госполитики в сферах культуры и искусств, на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Службы безопасности (СБУ), а также Нацсовета по телевидению и радиовещанию;

А также – то, что подготовленный Перечень создающих угрозу нацбезопасности обнародуют на официальном сайте, а также – что список будут своевременно обновлять;

Признан конституционным запрет трансляции фильмов, которые производятся физическими и юрлицами государства-агрессора;

Также запрещена трансляция фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами страны-агрессора, которые не содержат популяризацию или пропаганду его органов и их отдельных действий.

Это распространяется на фильмы, которые произведены и/или впервые обнародованы после 1 января 2014 года.