С 5.00 24 февраля войска РФ начали широкомасштабное вторжение в Украину, нанося ракетные удары по аэропортам, военным складам и критической инфраструктуре.
Украинские Вооруженные Силы дают достойный отпор противнику, который несет потери.
Смотрите онлайн-карту обстрелов и боев на территории Украины.
По состоянию на 06.00 25 февраля в Генштабе сообщают о наступлении российских оккупантов по разным направлениям. ВСУ отражают атаки врага и держат оборону.
Карта вторжения России в Украину — актуальные данные на 19.30 24 февраля.
Карта вторжения России в Украину на 16.27. Данные показали, что армия РФ движется с Юга, Севера и Востока.
Около 05.00 24 февраля российские войска по приказу президента РФ Владимира Путина атаковали Украину. Известно, что вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Обновлено 17.55. Войска РФ осуществили атаку на Севере, Востоке, Юге, а также на Западе — в Волынской и Ивано-Франковской областях.
Сейчас все воинские подразделения находятся на своих позициях.
– Противник несет потери. Предварительно, в настоящее время в районе ООС сбито семь самолетов Военно-космических сил РФ.
Отражено нападение на Счастье, во время которого подбито два танка и уничтожено около 50 российских оккупантов, – сообщают в штабе ООС.
По данным Одесской областной госадминистрации, в результате удара на воинскую часть в селе Липецкое погибли 18 человек (восемь мужчин и десять женщин).
Сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов шестерых человек. Они госпитализированы в Подольскую городскую больницу.
Один из спасенных скончался в медицинском учреждении.
По данным Генштаба, Вооруженные силы отбили остров Змеиный.
Над Межигорьем Киевской области сбили российский вертолет Ка-52.
Оккупанты запустили две ракеты в Бровары Киевской области.
В 12.56 Госпогранслужба сообщила, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области.
Военная техника врага зашла через пункт пропуска Вильча.
– Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой, – отмечают в Госпогранслужбе.
Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы Млачевка Житомирского отряда осуществлены обстрелы из Градов.
Сейчас пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.
Известно, что ближе к 18.00 под Черниговом сдался российский разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады. Военные думали, что их везут домой после учений, а не воевать.
Ближе к вечеру стало известно, что российский десант, который высадился на аэродром в Гостомеле под Киевом, был заблокирован. Наши военные нанесли артиллерийский удар по аэродрому на поражение.
По данным веб-сайтов отслеживания полетов, интенсивное воздушное движение избегает региона, который охватывает Украину и ее границы с Россией.