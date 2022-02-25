С 5.00 24 февраля войска РФ начали широкомасштабное вторжение в Украину, нанося ракетные удары по аэропортам, военным складам и критической инфраструктуре.

Украинские Вооруженные Силы дают достойный отпор противнику, который несет потери.

Смотрите онлайн-карту обстрелов и боев на территории Украины.

По состоянию на 06.00 25 февраля в Генштабе сообщают о наступлении российских оккупантов по разным направлениям. ВСУ отражают атаки врага и держат оборону.

Карта вторжения России в Украину — актуальные данные на 19.30 24 февраля.

Карта вторжения России в Украину на 16.27. Данные показали, что армия РФ движется с Юга, Севера и Востока.

Около 05.00 24 февраля российские войска по приказу президента РФ Владимира Путина атаковали Украину. Известно, что вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Обновлено 17.55. Войска РФ осуществили атаку на Севере, Востоке, Юге, а также на Западе — в Волынской и Ивано-Франковской областях.

Сейчас все воинские подразделения находятся на своих позициях.

– Противник несет потери. Предварительно, в настоящее время в районе ООС сбито семь самолетов Военно-космических сил РФ. Отражено нападение на Счастье, во время которого подбито два танка и уничтожено около 50 российских оккупантов, – сообщают в штабе ООС.

По данным Одесской областной госадминистрации, в результате удара на воинскую часть в селе Липецкое погибли 18 человек (восемь мужчин и десять женщин).

Сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов шестерых человек. Они госпитализированы в Подольскую городскую больницу.

Один из спасенных скончался в медицинском учреждении.

По данным Генштаба, Вооруженные силы отбили остров Змеиный.

Над Межигорьем Киевской области сбили российский вертолет Ка-52.

Оккупанты запустили две ракеты в Бровары Киевской области.

В 12.56 Госпогранслужба сообщила, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области.

Военная техника врага зашла через пункт пропуска Вильча.

– Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой, – отмечают в Госпогранслужбе.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы Млачевка Житомирского отряда осуществлены обстрелы из Градов.

Сейчас пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.

Известно, что ближе к 18.00 под Черниговом сдался российский разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады. Военные думали, что их везут домой после учений, а не воевать.

Ближе к вечеру стало известно, что российский десант, который высадился на аэродром в Гостомеле под Киевом, был заблокирован. Наши военные нанесли артиллерийский удар по аэродрому на поражение.

По данным веб-сайтов отслеживания полетов, интенсивное воздушное движение избегает региона, который охватывает Украину и ее границы с Россией.