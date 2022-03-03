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Факты / Мир

Макрон провел переговоры с Зеленским и Путиным

Анастасия Гевко редактор ленты
Макрон провел переговоры с Зеленским и Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также – главой Кремля Владимиром Путиным.

По данным Елисейского дворца, разговор Макрона с Путиным продлился полтора часа. Это – третьи такие переговоры президента Франции с президентом РФ с начала вторжения российских захватчиков в Украину 24 февраля.

Напомним, Эммануэль Макрон сказал в обращении к французам о том, что стремится и дальше сохранять контакт с Кремлем, а также заявил, что будет пытаться таким образом остановить войну.

Тем временем министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан высказал предположение, что Россия в войне против Украины в дальнейшем будет пытаться прибегать к осаде после того, как не смогла реализовать намерения молниеносного наступления.

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Интерактивная карта военных действий в Украине

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