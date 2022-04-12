Уже в ближайшее время Украина совершит технологический прорыв в вооружении. И помогут ей в этом дроны-камикадзе – сверхсовременное оружие, которым владеют лишь несколько стран мира, и которое может изменить баланс сил в войне против рашистов в нашу пользу.

Оружие, от которого не укроешься

Речь идет об уникальных дронах-камикадзе. Это передовое оружие в войне 21 века. И Украина уже совсем скоро его получит. Решение приняли в администрации президента США Джозефа Байдена, убеждают западные СМИ.

Известно даже, что именно передадут. Речь идет о новейших американских боевых дронах Switchblade, дословно это переводится как “раскладной нож”. Некий гибрид дрона и бомбы. Их еще называют баражирующими боеприпасами, говорит австрийский военный аналитик Том Купер.

— То есть это выжидающие в воздухе бомбы. После запуска они улетают в заданную точку, в которой должна быть цель. На месте дроны зависают в воздухе и сканируют местность, ожидая момента удара по цели. Обнаружив объект, они буквально бросаются на него. При столкновении с объектом происходит детонация, так как оснащены взрывчаткой, из-за чего их называют дронами-камикадзе.

Дроны-камикадзе: что это и какое их предназначение

Представьте бомбу, которая найдет врага на любой местности. Последний даже не поймет, что произошло.

Это очень высокотехнологичные дроны, которые обычные средства электронной борьбы не замечают. Их тяжело найти, их трудно уничтожить. Против дронов-камикадзе сейчас нет эффективных систем защиты, — говорит военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде.

Американские дроны-камикадзе оборудованы видеокамерой и GPS-навигацией. Ими можно управлять на расстоянии до 40 км и в воздухе они способны держаться до 40 мин, а дальше – дело за мощной боеголовкой. Это так называемая “шестисотая” модель – эффективная против вражеских танков, ракетных установок и артиллерии.

Характеристики:

Дальность действия – 40 км

Продолжительность полета – 40 мин

Вес – 54,4 кг

Высота полета: 150-4500 м

Крейсерская скорость: 110 км/год

Есть более легкая версия – Switchblade 300. Этот дрон способен преодолеть до 10 км и находиться в воздухе около 10 мин, обезвреживая пехоту противника и легкую бронированную технику. Цена таких беспилотников, по разным данным, стартует от $6 тыс.

– Вот если бы у вас было примерно 500 ударных дронов, вы Чернобаевку обстреливали бы не градами и не ураганами. А охотились бы именно на полковников и подполковников этими дронами. Там такая точность, что даже количество звезд на погонах можете сосчитать. Это выборочное высокоточное оружие, – подчеркивает военный аналитик.

После США и Великобритании Украина может стать третьей страной в мире, которая будет иметь в своем арсенале Switchblade.

– И здесь количество имеет значение. Если у вас будет 100 этих боевых дронов, то вы сможете уничтожить только батальон противника, и этого маловато. Украине нужно хотя бы тысячу, а лучше 2 или 3 тыс. таких дронов-камикадзе. Тогда это оружие изменит баланс сил в войне в вашу пользу, – уточняет Том Купер.

Трудно найти и обезвредить: как работает дрон-камикадзе Switchblade 600 и каково его назначение / 3 фотографии

Как Украина может воспользоваться опытом Азербайджана

Украинские военно-воздушные силы могут быстро перейти на дроны. Последние боевые действия в Нагорном Карабахе показали все возможности этих малых убийц. В войне с Арменией Азербайджан получил неоспоримое преимущество благодаря использованию целой армии беспилотников.

— Армения в этой войне совершила ту же ошибку, что и Россия — они недооценили возможности Азербайджана. Армянам противостояли роботы и хорошо подготовленные азербайджанские вооруженные силы. Это как воевать в 21 веке со страной из 20 века. Именно поэтому Армения проиграла, – объясняет Том Купер.

На вооружении азербайджанской армии есть турецкие Байрактары и израильские разведывательные дроны Hermes. Есть у них и несколько видов дронов-камикадзе. Самый популярный из них Harop.

Азербайджанские дроны-камикадзе вышли вторыми по результативности после Байрактара. То есть если Байрактар ​​уничтожил 60% техники противника, то на долю Harop приходится где-то 30-40%, — объясняет Агиль Рустамзаде.

Азербайджанская роботизированная бомба за $100 тыс. легко уничтожает находящийся на вооружении Армении российский танк Т-90 стоимостью в $4,5 млн. Показательная арифметика войны в действии.

– Решающее преимущество Азербайджана на поле боя дали современные технологии и продуманная тактика дистанционной войны – это когда противника уничтожают еще до того, как он откроет огонь. И именно этот опыт может понадобиться Украине, – говорит Том Купер.

Вот возьмите еще советские самолеты МИГ-29. Они останутся устаревшими, даже если их модернизировать. Даже от эскадры подобных самолетов вы не получите такой же эффективности, как от одного Байрактара или группы дронов-камикадзе.

Маленькие дроны – большие проблемы

Лидером в области боевых дронов по праву считается Израиль. Их последнее ноу-хау – “карманные” дроны-камикадзе. Речь идет о беспилотнике Ninox 40, который легко поместится на вашей ладони. Он весит чуть больше современного мобильного телефона.

– Этот мини-дрон несет на борту до 100 г взрывчатки и способен двигаться со скоростью 100 км в час. А запускать его можно в специальной капсуле, выстреливаемой прямо из подствольного гранатомета. В полете он раскрывает четыре кронштейна с пропеллерами и незаметно движется к цели, – рассказывает Том Купер.

Дрон имеет сверхсовременную камеру с ночным режимом и может самостоятельно двигаться к цели. Батареи хватает на 40 мин. Этот малыш способен уничтожать бронированный транспорт и даже танк.

По всей вероятности, подобные дроны скоро могут появиться в арсенале украинских Вооруженных сил. Если подобные военные технологии соединить с современной тактикой ведения боевых действий и невероятной мотивацией наших военных, то победа точно будет за Украиной.

Фото: Defense Update