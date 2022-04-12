В рамках восьмой волны проекта Украина в условиях войны социологической группой Рейтинг было проведено исследование психологических маркеров военного положения: стратегий адаптации к стрессовым состояниям, уровней жизнестойкости и психологического истощения.

Адаптация к стрессовым состояниям

За более, чем месяц войны индекс эмоционального напряжения поднялся с 2.7 до 3.5. Количество тех, кто оценивает свое эмоциональное состояние как очень напряженное или напряженное составляет почти 50%. В спокойном эмоциональном состоянии сегодня лишь 8% опрошенных, тогда как до войны этот показатель колебался в пределах 22-26%.

Больше всего как напряженное свое состояние определяют пожилые люди. Также такая ситуация наблюдается среди женщин, которые обычно эмоциональнее реагируют на сложные ситуации. Таких почти 60%. В то время, как среди мужчин лишь 35%.

Абсолютное большинство (74%) тех, кто находится в сложных обстоятельствах, оценивают свое состояние как напряженное.

Больше всего сложностей испытывают те, кто вынужденно сменили место жительства, особенно жители восточных областей. Легче тем, кто имеет работу, или хотя бы частичную занятость.

50% опрошенных пытаются активно решать свои проблемы. 35% пытаются переждать, не спешат с решениями, следовательно, занимают пассивную позицию. 13% ищут поддержки у других.

В целом, конструктивные стратегии поведения в сложных жизненных обстоятельствах присущи сегодня 63% опрошенных.

Страна сплотилась в борьбе с врагом, в поддержке друг друга и взаимопомощи. Отношения и взаимодействие с родными являются миролюбивыми (94%). Только 5% избегают этих отношений. Также хорошие взаимоотношения сохраняются с соседями (89%). С незнакомыми имеют миролюбивые взаимоотношения 67%.

Уровень жизнестойкости

Украинцы на втором месяце войны демонстрируют хороший уровень жизнестойкости (3.9 из 5). Индекс жизнестойкости состоит из психологической устойчивости и поддержания физического здоровья.

Низкий уровень жизнестойкости имеют лишь 2% опрошенных. У большинства он на среднем уровне (59%). Высокую устойчивость все еще имеют 39%. Хотя война уже длится больше месяца, но на самом деле это не критично, поскольку резервы психики рассчитаны на более длительный сложный период жизни.

Психологическая жизнестойкость связана с интересом к жизни, ощущением себя полезным, способностью принимать решения, наличием планов на будущее и отсутствием сожаления по прошлому.

Украинцы в этом достаточно сильны: интересуются тем, что происходит вокруг (92%), и имеют планы на будущее (82%). Однако усталости не чувствуют лишь треть, имеют полноценный сон лишь 40%, следят за своим здоровьем половина. В то же время, нормально питаются большинство (83%).

Более высокий уровень психологической выносливости, готовности к длительной борьбе проявляют люди в возрасте до 50 лет, в основном мужчины, те, кто полноценно работают, находятся в относительно нормальных обстоятельствах, способны активно решать проблемы и не сменили место жительства в связи с войной.

Уровень психологического истощения

На сегодня высокий уровень истощения имеют лишь 2% опрошенных, у 71% он на среднем уровне, а у 27% на низком. Резервы психики человека гораздо большие, чем на такой короткий промежуток времени. Мы способны быстро адаптироваться и достаточно полноценно жить, быть активными и действенными.

В условиях войны часто открывается “второе дыхание” и определенно появляется жажда жизни, когда вокруг много смерти и разрушений.

Не чувствуют себя “мертвыми” внутри 79%, могут положиться на себя 69%, не чувствуют себя слабыми – 55%. Тогда как часто чувствуют на себе угрозу от мира лишь 6%.

Результаты также доказывают, что радость и гордость за страну страны больше всего способствуют хорошему психологическому состоянию. Возвращение домой (когда появится такая возможность) тоже укрепляет человека и помогает восстановиться быстрее.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1 200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 6 апреля 2022 г.