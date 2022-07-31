Июль, 31 в 15:17

В США после принятия Сенатом необязательной резолюции о признании Российской Федерации страной-спонсором терроризма аналогичный законопроект решили рассмотреть в Палате представителей.

В нем указано, что его зарегистрировала группа из пяти конгрессменов от Республиканской и Демократической партий.

Данный документ предусматривает, что после его принятия РФ “будет считаться страной или правительством, неоднократно оказывающим поддержку актам международного терроризма”.

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Конгрессмены, как указывается, пошли на этот шаг после “ряда попыток” призвать Государственный департамент провозгласить Россию спонсором терроризма.

В Politico отмечают, что на прошлой неделе спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что если его ведомство не признает Россию спонсором терроризма, это сделает Конгресс, и тогда такая резолюция все равно станет обязательной к исполнению.

Ранее Сенат США единогласно одобрил резолюцию, которая призывает Блинкена объявить Россию страной — спонсором терроризма за ее действия в Украине, Грузии, Сирии и Чечне.

Отметим, что признание России государством — спонсором терроризма приведет к ряду новых ограничений, начиная от экономических санкций против государств-партнеров Кремля и заканчивая замораживанием государственных активов и экспорта в Россию.

В то же время официальные лица США указывали до этого, что существующие санкции против Кремля по сути соответствуют объявлению РФ спонсором терроризма.