За незаконную работу сайтов: активисты требуют открыть производство на российского букмекера 1xBet

От Бюро экономической безопасности Украины требуют открыть уголовное производство на российскую букмекерскую контору 1xBet , которая нелегально работает в Украине.

Соответствующее заявление о совершении уголовного правонарушения 9 августа подала общественная активистка Татьяна Локацкая, о чем она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, она требует от Бюро экономической безопасности привлечь к ответственности букмекера 1xBet за незаконную игорную деятельность на ряде веб-сайтов, которые не получили на это лицензий, и заблокировать доступ к этим сайтам на территории Украины.

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— КРАИЛ выдала лицензии российскому букмекеру 1xBet на работу только одного сайта — 1xbet.ua. А в сети в открытом доступе работает ещё минимум найденных мной пять сайтов этой РФвской конторы ставок на спорт. Свободно работают без лицензий, несмотря на то, что два года закону о легализации азартных игр, который запрещает игорку без лицензий. Ну и не говоря уже о 6 месяцах полномасштабной войны. Ребята себе зарабатывают на украинцах, платят ноль налогов, выводят деньги в рашку, а наше государство делает вид, что так и надо, — отметила Локацкая.

После создания БЭБ Верховная Рада расследование преступлений по статье 203-2 Уголовного кодекса Украины (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр и лотерей) отдала в подследственность именно детективам Бюро экономической безопасности.

Почему никакой реакции и никакого движения в эту сторону — хотелось бы думать, что только потому, что в БЭБ просто ещё сами не понимают, где они и на каком свете. Потому что подать заявление об уголовном правонарушении в БЭБ — целая экспедиция, — рассказала активистка, разъяснив, что в бюро не регистрируют заявления об уголовных правонарушениях в порядке Уголовного-процессуального кодекса, а предлагают их просто оставлять в ящике для корреспонденции.

Как известно, ранее Локацкая обращалась в Совет национальной безопасности и обороны с требованием наложить санкции на все юридические и физические лица, связанные с российским букмекером 1xBet.

Ранее сообщалось о том, что 30 марта 2022 года, в разгар полномасштабного вторжения РФ в Украину, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензии на работу в Украине российской букмекерской конторе 1xBet, из-за чего в украинском обществе разгорелся скандал: за одну неделю петиция на сайте президента Украины с требованием запретить 1xBet в Украине набрала более 26 тыс. голосов.

Владимир Зеленский в ответ на эту петицию поручил премьер-министру Денису Шмыгалю решить данный вопрос, подчеркнув, что при выдаче лицензий операторам азартных игр есть ограничение, касающееся тех операторов, что связаны со страной-агрессором.