Декабрь, 15 в 14:30

Пентагон расширяет обучение, которое проводят американские военные для украинских войск. С начала 2023 года США будут тренировать вдвое больше украинских сил на базе в Германии.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам чиновников, расширенное обучение, одобренное президентом Байденом на этой неделе, позволит американским инструкторам обучать украинский батальон — примерно от 600 до 800 военнослужащих — ежемесячно, начиная с начала следующего года.

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В настоящее время американцы в среднем обучают около 300 украинских защитников в месяц.

В рамках расширенной программы американские инструкторы будут обучать большие группы украинских солдат более продвинутой тактике боя, в том числе “коллективным тренировкам”, таким как координация маневров наземной пехоты при артиллерийской поддержке, — отмечает издание.

Новый режим обучения будет проходить на базе армии США в Графенвере, Германия, где Пентагон проводит собственные общевойсковые учения.

Отмечено, что украинские официальные лица опасаются отводить слишком много военнослужащих с фронта для специальной подготовки. Но поскольку зима замедлила темпы боевых действий на многих участках, украинская сторона приняла расширение программы.

По словам представителей Пентагона, с 2015 года по начало этого года американские военные инструкторы обучили более 27 000 украинских солдат в Яворовском учебном центре боевой подготовки на западе Украины вблизи города Львов. Перед началом полномасштабного вторжения РФ Соединенные Штаты отозвали 150 военных инструкторов.

Через несколько месяцев после начала большой войны Соединенные Штаты и другие западные страны приступили к обучению украинских войск в Германии и Польше.

Кроме того, Великобритания запустила программу военной подготовки для 10 000 украинских военных, направленную на усиление сопротивления российскому вторжению. Позже другие страны, в частности Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия, Литва, Нидерланды, Канада и Новая Зеландия присоединились к инициативе.