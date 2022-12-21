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Факты / Україна

Объяснит необходимость в оружии: Подоляк рассказал о визите Зеленского в США

Евгения Грейс, редактор ленты
Володимир Зеленський у Бахмуті
Фото: Офис президента

Визит Владимира Зеленского в США является чрезвычайно важным и опровергнет попытки России показать, что американо-украинские отношения ухудшаются.

Об этом заявил советник президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, поездка украинского президента и встреча с его американским коллегой даст возможность объяснить реальную ситуацию в Украине, какое оружие нужно Киеву для борьбы с Москвой и зачем оно ему нужно.

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— Во-первых, как сам визит, так и уровень запланированных встреч однозначно свидетельствуют о высокой степени доверия между странами. Во-вторых, это окончательно ставит крест на попытках российской стороны показать якобы растущее охлаждение в наших двусторонних отношениях. Это, конечно, даже близко не соответствует действительности. Соединенные Штаты однозначно поддерживают Украину, — сказал Подоляк.

Он считает, что этот визит активизирует и оптимизирует ключевые направления военного сотрудничества, еще больше мобилизует двухпартийную политическую поддержку и более четко обрисует картину будущего, если война не будет закончена правильно.

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Источник: УНИАН
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