Декабрь, 21 в 19:15

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, прибыл в Соединенные Штаты Америки в рамках официального визита.

Об этом сообщает ряд американских СМИ, в том числе CBS и The Guardian.

Отмечается, что о прибытии Зеленского в США пишет также американский журналист Вейцзя Цзян.

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Между тем, иностранные СМИ публикуют фотографии, на которых видно, что накануне визита президента Зеленского в Вашингтон Пенсильвания-авеню украсили флагами Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский 21 декабря впервые покинул страну после начала полномасштабного вторжения России.

Польские СМИ засняли, что сначала украинский президент поездом добрался до Перемышля в Польше. Там он пересел на самолет в Вашингтон.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщает, что Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в связи с началом новой фазы российско-украинской войны.