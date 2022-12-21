В Белом доме раскрыли подробности визита Зеленского в США

Декабрь, 21 в 11:05

В среду, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отправился в США, где он собирается выступить перед Конгрессом. Визит украинского лидера в Вашингтон был обсужден между ним и президентом США Джо Байденом 11 декабря во время телефонного разговора.

Об этом сообщил неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома на брифинге.

Отмечено, что 14 декабря Киев получил от администрации Байдена официальное приглашение. В нем сообщалось, что визит может состоять из длительной встречи с президентом США, встречи с ключевыми членами команды национальной безопасности и администрации Байдена, а также возможности выступить перед прессой и принять участие в совместном заседании Конгресса.

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Украинская сторона официально приняла приглашение 16 декабря. Позже визит был окончательно подтвержден 18 декабря.

Высокопоставленный чиновник также рассказал приблизительную программу визита президента Украины. Так, сначала Байден примет Зеленского в Белом доме для двусторонней встречи. Там состоится пресс-конференция и потом будет возможность обратиться к представителям общественности. Затем последует выступление Зеленского на совместном заседании Конгресса, которое демонстрирует сильную двухпартийную поддержку Украины.

На брифинге также говорилось, что лидеры Украины и США будут обсуждать углубленное стратегическое планирование дальнейших действий на поле боя, возможности обучения украинских военных, вопросы санкций и экспортного контроля, а также помощь в экономическом и энергетическом секторах.

Уточняется, что Зеленский пробудет в США всего несколько часов, а затем вернется в Украину.

— Мы с нетерпением ждем возвращения президента Зеленского в Белый дом для его второго, но первого визита с начала жестокой войны России против Украины. Это то, что мы давно хотели сделать, – добавил представитель Белого дома.

Источник: Белый дом