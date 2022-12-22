Байден к украинцам: вы продемонстрировали свою смелость перед империалистическими аппетитами РФ

Декабрь, 22 в 0:01

США будут поддерживать Украину на протяжении всего пути военного сопротивления Российской Федерации.

Об этом сказал американский лидер Джо Байден во время совместной пресс-конференции американского и украинского президентов, которая проходит 21 декабря в Вашингтоне.

Президент США Джо Байден отметил, что целью ударов россиян становятся объекты гражданской инфраструктуры, среди которых детские сады и школы.

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— 300 дней народ Украины показывает России и всему миру свою стальную сущность и несокрушимую уверенность в борьбе за свою страну. Я говорю всему народу Украины: вы продемонстрировали свою смелость и стойкость перед империалистическими аппетитами страны, которая считала, что она сможет вас завоевать, и им это не удалось, — сказал он.

Джо Байден добавил, что США будут поддерживать Украину, сколько бы это ни стоило.

— Это гораздо больше, чем просто война. Американский народ знает, что если мы не выстоим против таких атак на сущность демократии и территориальной целостности, то последствия будут гораздо хуже, — подчеркнул американский лидер.

Президент США напомнил, что Украина уже победила битву за Киев, Харьков, Херсон.

— Украина на каждом этапе побеждала. И, господин Зеленский, вы четко дали понять, что вы хотите справедливого мира. Мы также знаем, что Путин не хочет останавливать войну, и Соединенные Штаты хотят заверить мир, что храбрый народ Украины и дальше сможет продолжать свою борьбу за мир столько, сколько это необходимо, — сказал он.

Джо Байден напомнил, что сегодня США предоставили Украине транш новой помощи на $1,85 млрд, которые пойдут на оборудование, поставки боеприпасов для артиллерии, танков и среди которых будет ЗРК Patriot.

— Мы должны четко сказать, что то, что делает РФ, когда намеренно бьет по гражданской инфраструктуре, когда Россия использует зиму как оружие, для того, чтобы лишить людей пищи. Это самое последнее преступление, которое совершает Россия против Украины, — подчеркнул Байден.

Глава Белого дома добавил, что все украинцы должны знать, что американцы на протяжении всего пути будут рядом и “свет победит тьму”.