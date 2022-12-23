Декабрь, 23 в 14:26

Глава Министерства обороны Алексей Резников сообщил, что российские оккупанты совершают массовые мародерства в Каховском районе Херсонской области.

Он подчеркнул, что это фирменный ход российской армии.

– Российские оккупанты занимаются массовым мародерством в Каховском районе Херсонской области. Мародерство – это фирменный ход российской армии, куда бы они ни шли. Им безразлично, что международные правила ведения войны прямо запрещают хищение государственного/частного имущества, – написал Алексей Резников у себя в Twitter.

Ранее о массовых мародерствах российских войск в херсонской Каховке сообщал Генштаб. Согласно опубликованной информации, оккупанты массово вывозят автомобили и велосипеды местных жителей.

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Кроме того, недавно стало известно, что Российская Федерация готовится снять со своих солдат ответственность за военные преступления, которые они совершают на территории Украины.