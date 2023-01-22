США должны послать в Украину Abrams, чтобы Германия передала Leopard – Маккол

Январь, 22 в 20:20

Новый глава комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессмен Майкл Макколл заявил в эфире телеканала ABC, что важно, чтобы Соединенные Штаты объявили о поставках танков Украине, ведь это подтолкнуло бы Германию и другие страны сделать то же самое.

Он добавил, что США необходимо принять меры, чтобы побуждать европейские страны к действиям и помочь президенту Владимиру Зеленскому и Украине избежать длительной кровавой войны на истощение. Это, по его мнению, “медленное кровотечение без шансов на победу”.

– Если мы объявим, что собираемся дать танки Abrams, хотя бы один… Германия ждет, чтобы мы взяли на себя лидерство. Это создаст эффект домино и заставит другие страны Европы отправить танки Leopard 2, – сказал Маккол.

Кроме танков МакКол также сказал, что Украине нужна дальнобойная артиллерия.

Сейчас смотрят – Это две главные вещи, о которых говорит Зеленский и все, с кем я общался – им нужны танки для зимнего наступления, которое собираются осуществить россияне, и им нужна артиллерия большей дальности, – резюмировал конгрессмен. Ранее Киев заявил, что Украине необходима дополнительная помощь, поскольку ожидается, что Россия начнет новые наступательные операции в скором времени. Читайте В дни, когда США не присылает Украине больше оружия, убивают больше людей — Маккол

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