США должны послать в Украину Abrams, чтобы Германия передала Leopard – Маккол
Новый глава комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессмен Майкл Макколл заявил в эфире телеканала ABC, что важно, чтобы Соединенные Штаты объявили о поставках танков Украине, ведь это подтолкнуло бы Германию и другие страны сделать то же самое.
Он добавил, что США необходимо принять меры, чтобы побуждать европейские страны к действиям и помочь президенту Владимиру Зеленскому и Украине избежать длительной кровавой войны на истощение. Это, по его мнению, “медленное кровотечение без шансов на победу”.
– Если мы объявим, что собираемся дать танки Abrams, хотя бы один… Германия ждет, чтобы мы взяли на себя лидерство. Это создаст эффект домино и заставит другие страны Европы отправить танки Leopard 2, – сказал Маккол.
Кроме танков МакКол также сказал, что Украине нужна дальнобойная артиллерия.
– Это две главные вещи, о которых говорит Зеленский и все, с кем я общался – им нужны танки для зимнего наступления, которое собираются осуществить россияне, и им нужна артиллерия большей дальности, – резюмировал конгрессмен.
Ранее Киев заявил, что Украине необходима дополнительная помощь, поскольку ожидается, что Россия начнет новые наступательные операции в скором времени.