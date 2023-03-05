ЕС хочет привлечь третьи страны к поставке боеприпасов Украине — Politico

Март, 05 в 0:01

ЕС ищет страны за пределами блока, которые могли бы присоединиться к усилиям по коллективным поставкам боеприпасов Украине.

Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Это предложение является частью плана ЕС по оказанию помощи в обеспечении Украины большим количеством дешевых боеприпасов, в то же время повышая способность Европы производить и пополнять свои запасы.

Сейчас смотрят

Согласно представленному на рассмотрение предложению, страны должны будут вносить взносы в коллективный фонд, известный как Европейский фонд мира. Затем ЕС будет вести переговоры о заключении совместного контракта на поставку боеприпасов.

Возможность привлечения не входящих в ЕС стран для пополнения фонда впервые прозвучала на прошлой неделе в проекте совместного плана закупок ЕС. В документе говорилось, что “партнерам-единомышленникам может быть предложено поддержать эти усилия путем добровольных финансовых взносов”.

— Что мы тоже попробуем сделать, так это побудить некоторые третьи страны внести свой вклад. Да, мы ведем переговоры с норвежцами, и есть потенциальный интерес со стороны канадцев, — сообщает источник издания.

Три дипломата выразили скептическое отношение к потенциальному участию Канады, отметив, что это может рассматриваться как прокладывание пути для присоединения США – вариант, который не все будут приветствовать, особенно Франция.

В более широком смысле, Франция может стать усложняющим фактором в вопросе о том, стоит ли привлекать к усилиям страны, не входящие в ЕС. Прогнозируется, что Париж одобрит использование объединенных средств для боеприпасов, которые изготовлены в ЕС. Привлечение же Норвегии и Канады, которые имеют отечественных производителей боеприпасов, может оттянуть часть этих денег за пределы ЕС.

Читайте Еврокомиссия подготовила план из трех этапов для наращивания производства боеприпасов

Норвегия, однако, находится в тесных связях с ЕС. Хотя эта страна не является членом ЕС, она может вносить взносы в фонд коллективной обороны блока как члена Европейской ассоциации свободной торговли.

По словам одного из дипломатов, на этой неделе среди послов также обсуждался вопрос о том, стоит ли обращаться за помощью в объединенных закупках к Организации совместного сотрудничества в области вооружений или OCCAR — европейской межправительственной организации, специализирующейся на совместных программах вооружений.

OCCAR состоит почти исключительно из стран ЕС, за одним исключением – Великобритании.