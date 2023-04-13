Правительство Германии дало Польше разрешение на поставку истребителей МиГ-29 из запасов ГДР в Украину.

Об этом сначала сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Польша ранее просила разрешить ей поставлять Украине эти самолеты, в ответ на это правительство Германии пообещало принять решение в этот четверг, отмечает издание.

В марте Польша уже объявила о поставке Украине советских истребителей МиГ-29, чтобы поддержать страну в борьбе с российским вторжением, однако первоначально не было поставлено ни одного самолета из запасов бывшей ГДР.

Речь идет о 23 самолетах МиГ-29, которые в 2002 году Германия продала Польше. Ранее Бундесвер принял эти самолеты от Национальной народной армии (ННА) ГДР.

Советник президента Польши Анджея Дуды по вопросам безопасности Яцек Сивера в конце марта заявил, что в польских ВВС и сегодня имеется около десятка таких самолетов. Как правило, контракты на продажу военного оборудования из Германии предусматривают, что немецкое правительство должно дать согласие на возможную передачу в более позднее время.

Впоследствии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил передачу Украине очередной партии истребителей МиГ-29, о чем заявил во время дебатов, организованных аналитическим центром Atlantic Council в Вашингтоне, пишет PAP.

— Мы поставим еще одну партию (боевых самолетов, — Ред.), — сказал Моравецкий, говоря о МиГ-29.

Глава правительства Польши добавил, что польская военная авиация насчитывает 48 истребителей F-16, сейчас пользуется поддержкой союзников, в том числе США, которые отправили очередную партию истребителей F-22 на ротацию в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Он добавил, что военно-воздушные силы Польши больше не нуждаются в МиГ-29. В то же время Моравецкий не уточнил, сколько именно Польша сможет передать Украине указанных истребителей.

Перед этим, 10 апреля, немецкое правительство обновило список переданной Украине военной поддержки. В частности, в новый пакет помощи вошли инженерные бронированные машины, грузовики, дроны-разведчики и боеприпасы.

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