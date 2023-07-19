ЕС планирует создать фонд на €20 млрд для многолетней поддержки ВСУ — Politico

Евросоюз имеет планы по созданию специального фонд для поддержания Вооруженных сил Украины в течение следующих четырех лет в объеме до €20 млрд.

Об этом пишет Politico со ссылкой на пяти дипломатов, знакомых с планом ЕС.

Предложение европейских политиков не предполагает прямой оплаты Евросоюзом вооружений Украины. Вместо этого Брюссель поможет странам покрыть собственные расходы на приобретение и передачу в дар таких предметов, как боеприпасы, ракеты и танки. Он также поможет оплатить обучение украинских солдат.

Такой подход был принят ЕС вскоре после вторжения России в Украину. Однако новое предложение, подготовленное дипломатической службой ЕС, фактически форсирует эту стратегию.

Издание указывает, что данное предложение потребует от Евросоюза значительных расходов, потенциально увеличив почти в пять раз сумму в €4 млрд, которую Союз выделил на аналогичные мероприятия за последний год с лишним.

Кроме того, это означало бы смену идеологии ЕС, который сам себя называет проектом мира, отмечает Politico. До вторжения России в Украину концепция субсидирования ЕС поставок оружия в зону боевых действий была бы немыслима. Теперь же она находится на пороге того, чтобы закрепиться на долгие годы.

Все это будет происходить через уже существующий фонд, получивший название Европейский фонд мира, отмечает издание.

Жозеп Боррель, главный дипломат ЕС, намекнул на эту идею во время саммита лидеров ЕС в прошлом месяце.

— Вы должны сделать Украину способной к обороне. Поэтому Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать новым украинским оборонным фондом, — сказал он.

Предложение о создании специального военного фонда является частью более широких усилий ЕС, направленных на демонстрацию своей долгосрочной приверженности Украине. Дипломатическое крыло ЕС, Европейская служба внешних действий, также разработало план, о котором впервые сообщило агентство Politico, предлагающий ряд обязательств в области безопасности, которые ЕС может взять на себя в отношении Украины в ближайшие годы.

Он также дополняет предложение ЕС о выделении €50 млрд на невоенную помощь Украине в период с 2024 по 2027 год.

Новое предложение по военному финансированию было направлено странам ЕС в понедельник для рассмотрения, а министры иностранных дел стран ЕС рассмотрят его в четверг на встрече в Брюсселе. По словам двух дипломатов, цель состоит в том, чтобы принять это предложение к осени.

До сих пор ЕС неоднократно сталкивался с трудностями при попытке утвердить дополнительные ассигнования в фонд вооружений для Украины: политические распри приводили к задержкам, а Венгрия, до сих пор имеющая тесные связи с Россией, создавала препятствия.

Выделение до €20 млрд на эти цели позволит лидерам ЕС дать понять Москве, что они готовы сделать все необходимое для помощи Украине. Распределенный на четыре года, фонд позволит ЕС ежегодно брать из резервного фонда €5 млрд. Однако эти цифры будут представлять собой потолок и не являются гарантией того, что все средства будут потрачены.

— Наш уровень поддержки Украины в военной сфере сейчас настолько высок, что деньги, выделенные на Европейский фонд мира для Украины, скоро будут исчерпаны, — заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС, который, как и другие, говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить планирование.

По мнению чиновника, ЕС необходимо сделать свою военную поддержку Украины “предсказуемой в долгосрочной перспективе”. Поэтому, очевидно, речь идет о более значительных суммах”.

Источник : Politico

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.