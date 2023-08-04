Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 04.08.2023 – ситуация на фронте
За сутки на фронте произошло около 40 боевых столкновений.
Об этом сообщили 4 августа в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 04.08.2023
Потери РФ на 4 августа 2023
- личного состава – около 248 490 (+640),
- танков ‒ 4 228 (+4),
- боевых бронированных машин – 8 249 (+15),
- артиллерийских систем – 4 911 (+19),
- реактивных систем залпового огня – 704,
- средств противовоздушной обороны ‒ 466 (+1),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 311,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 104 (+27),
- крылатых ракет ‒ 1 347,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 392 (+20),
- специальной техники – 724 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 527-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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