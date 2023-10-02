Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 02.10.2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий в Украине на 02.10.2023
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 500-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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Источник: ISW
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