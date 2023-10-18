Еврокомиссия выделила €50 млн на поддержку энергетической инфраструктуры Украины

Европейская комиссия уже выделила более €50 млн Фонду энергетической поддержки Украины, созданному для поддержки украинской энергетической системы в условиях атак России на критически важную инфраструктуру.

Об этом 17 октября заявила еврокомиссар Кадри Симсон по итогам заседания Совета министров ЕС по вопросам энергетики.

— Комиссия уже выделила более €50 млн в Фонд энергетической поддержки Украины, и я призвала государства-члены также продолжать свои пожертвования. Мы сделаем все возможное для того, чтобы и этой зимой последствия любых российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины были сведены к минимуму, — заявила она.

Кадри Симсон также заявила, что Финляндия и Эстония также проинформировали Еврокомиссию о последствиях недавнего инцидента на Балтийском трубопроводе.

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— Мы обсудили, как лучше обеспечить защиту критической энергетической инфраструктуры. Мы будем ждать окончания ведущегося расследования, чтобы делать выводы. Но сегодня я обратила внимание министров на следующее: Если газовая безопасность региона не пострадала, то это потому, что мы выполнили свою домашнюю работу после попытки России использовать энергетическое оружие, — напомнила представитель Еврокомиссии.

Она также рассказала о разговоре с министром энергетики Украины Германом Галущенко, где со стороны Еврокомиссии была еще раз озвучена “непоколебимая поддержка Украины со стороны Комиссии в преддверии еще одной очень трудной для украинцев зимы”.

Напомним, Европейская комиссия совместно с Энергетическим сообществом ЕС (ENTSO-E) создали Фонд энергетической поддержки Украины, что было вызвано регулярными атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины на протяжении зимнего сезона 2022-2023.

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