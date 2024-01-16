Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
Самолет А-50: цена, характеристики и их количество в РФ
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
ВСУ сбили два военных самолета РФ А-50 и Ил-22 над Азовским морем: что известно
Ударил, чтобы не плакала: на Киевщине отца подозревают в убийстве двухмесячной дочери
Пожар в киевском ТРЦ спровоцировал 7-летний мальчик – полиция
Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 16.01.2024

DeepStateMap

Полномасштабная война в Украине началась около 05:00 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение стартовало с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины. Также доступна карта боевых действий liveuamap.com.

Сейчас смотрят
Читайте также
Карта боевых действий на 16 января 2024 — ситуация на фронте
військові ЗСУ

Карта боевых действий в Украине Deep State в режиме онлайн

Условные обозначения на карте:

  • синие участки – территория, откуда оккупанты выбиты;
  • зеленые участки – территория, освобожденная в конце марта – в начале апреля;
  • серые участки – территория, требующая уточнения;
  • красные участки – территория, захваченная оккупантами;
  • черный цвет – территория Крыма и ОРДЛО;
  • розовый цвет – территория Приднестровья.

Также на карте Deep State обозначены подразделения врага, штабы врага, используемые врагом аэродромы, флот врага и направления атак врага.

Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.

Карта боевых действий liveuamap.com

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

На карте можно смотреть в режиме онлайн, где идут бои в Украине, какие территории уже свободны от оккупантов и другие важные события.

Обозначения цветов на карте:

  • синий – правительство Украины, НАТО, другие западные силы;
  • красный – Россия, Беларусь, Приднестровье.

Участки на карте, отмеченные красным цветом, – временно оккупированные территории Украины.

Война в Украине, Карта, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В результате атаки дронов на Одессу есть пострадавшие, вспыхнули пожары — ОВА
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 16.01.2024
Storm Shadow: что известно о невидимых для российской ПВО ракетах, которые могут разбить Крымский мост
Storm Shadow (SCALP-EG)
Франция передаст 40 ракет SCALP и подпишет соглашение по безопасности с Украиной — Макрон
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 16.01.2024
РФ атаковала Харьков ракетами С-300: есть пострадавшие, повреждены больница и трехэтажное здание
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 16.01.2024
Восемь ракет Калибр, готовых к применению: Гуменюк предупредила об угрозе с Черного моря
Запуск ракет типу Калібр із моря

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь