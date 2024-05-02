В Украине появилось северное сияние
В северо-восточных регионах Украины местные жители заметили в небе необычное явление — северное сияние.
Уникальные фотографии опубликовал Сумской областной центр по гидрометеорологии в ночь со 2 на 3 мая.
Северное сияние в Украине
В частности, северное сияние в Украине заметили в городе Сумы около 30 минут назад. Вторая фотография сделана в городе Путивль Сумской области.
Вероятно, северное сияние в Украине возникло из-за того, что в атмосфере Земли происходит третья по силе в 2024 году магнитная буря.
Что такое северное сияние
Ранее химик-биолог Владислав Балинский эксклюзивно рассказывал Фактам ICTV, что сияния бывают нескольких видов и возникают они в разных слоях атмосферы.
По его словам, северное сияние — это действительно редкое явление, особенно для Украины. Обычно оно наблюдается на Северном полюсе, что связано со строением магнитного поля Земли.