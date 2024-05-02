В Украине появилось северное сияние

В северо-восточных регионах Украины местные жители заметили в небе необычное явление — северное сияние.

Уникальные фотографии опубликовал Сумской областной центр по гидрометеорологии в ночь со 2 на 3 мая.

Северное сияние в Украине

В частности, северное сияние в Украине заметили в городе Сумы около 30 минут назад. Вторая фотография сделана в городе Путивль Сумской области.

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Вероятно, северное сияние в Украине возникло из-за того, что в атмосфере Земли происходит третья по силе в 2024 году магнитная буря.

Что такое северное сияние

Ранее химик-биолог Владислав Балинский эксклюзивно рассказывал Фактам ICTV, что сияния бывают нескольких видов и возникают они в разных слоях атмосферы.

По его словам, северное сияние — это действительно редкое явление, особенно для Украины. Обычно оно наблюдается на Северном полюсе, что связано со строением магнитного поля Земли.

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