Карта боевых действий на 3 мая 2024 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения.

Такие данные по состоянию на 3 мая сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине и какая ситуация в настоящее время, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 3 мая 2024

Ситуация в Украине на 3 мая 2024

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях армия РФ сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность по недопущению переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 12 атак в районах Новоегоровки, Синьковки, Петропавловки, Кисловки, Берестового Харьковской области; Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении враг 15 раз атаковал позиции Вооруженных сил Украины в районах Грековки, Невского, Серебрянского лесничества Луганской области; Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 22 атаки в районах Белогоровки Луганской области; Верхнекаменского, Раздоловки, Выемки, Спорного, Нового, Клещиевки, Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 50 атак в районах Архангельского, Сокола, Семеновки, Новоалександровки, Новопокровского, Уманского, Калиново, Яснобродовки, Нетайлово, Першотравневого Донецкой области.

На Новопавловском направлении Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать врага в районах Константиновки, Красногоровки, Урожайного Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении армия РФ не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

Так, за прошедшие сутки враг восемь раз безуспешно атаковал позиции украинских войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Потери РФ на 3 мая 2024

личного состава – около 472 140 (+1 270);

танков ‒ 7 354 (+22);

боевых бронированных машин – 14 129 (+33);

артиллерийских систем – 12 102 (+58);

реактивных систем залпового огня – 1053;

средств противовоздушной обороны – 786 (+2);

самолетов – 348;

вертолетов – 325;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 9580 (+19);

крылатых ракет – 2 126;

кораблей (катеров) ‒ 26;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 16266 (+42);

специальной техники – 1 993 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 800-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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